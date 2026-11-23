Bursa ve Balıkesir'de sağanak felaketi! 50 evi su bastı araçlar çöken asfalta düştü
Bursa'da akşam saatlerinde etkisini artıran sağanak yağış hayatı olumsuz etkiledi. Nilüfer ilçesindeki Küçük Sanayi girişinde rögarların tıkanması sonucu yollar göle dönerken su birikintilerinde mahsur kalan 10 araç çekici yardımıyla kurtarıldı. Bölgede trafik akışı durdurulurken kent genelinde yaklaşık 50 eve su baskını ihbarı yapıldı. Balıkesir'in Havran ilçesinde etkili olan yoğun sağanak yağış nedeniyle Hamambaşı Mahallesi'nde asfalt zemin çöktü. Oluşan derin çukura park halindeki 3 kamyon ve 1 kamyonet devrilirken, yola sürüklenen toprak parçaları ulaşımda aksamalara yol açtı.
Nilüfer'de Küçük Sanayi girişinde biriken yağmur suları nedeniyle yoldan geçmeye çalışan araçların büyük bölümü arızalanarak ilerleyemedi. Bazı araçlar ise suyun içinde mahsur kaldı.
YOLLAR GÖLE DÖNDÜ! 10 ARAÇ MAHSUR KALDI
İhbar üzerine bölgeye çekiciler sevk edildi. Ekiplerin çalışmasıyla mahsur kalan 10 araç çekici yardımıyla kurtarıldı.
KÜÇÜK SANAYİ GİRİŞİ TRAFİĞE KAPATILDI
Yağış nedeniyle bölgede yaşanan yoğunluğun ardından trafik polisleri önlem aldı. 23 Nisan Mahallesi yönünden Küçük Sanayi girişi araç trafiğine kapatıldı.
YAKLAŞIK 50 EVE SU BASKINI İHBARI
Sağanak yağış, Bursa'nın farklı mahallelerinde de su baskınlarına neden oldu. Kent genelinde yaklaşık 50 eve ilişkin su baskını ihbarı yapıldığı öğrenildi. İhsaniye, Karaman, Yunuseli ve Yenibağlar mahallelerinde de su baskınları yaşandı. Kent genelinde yağışın yol açtığı olumsuzlukların giderilmesi için çalışmalar sürüyor.
BALIKESİR'DE ASFALT ÇÖKTÜ ARAÇLAR DÜŞTÜ
Havran ilçesinde şiddetli sağanak hayatı olumsuz etkiledi. Yağışla birlikte yamaçlardan koparak kara yoluna sürüklenen toprak ve kaya parçaları sürücülere zor anlar yaşattı. İhbar üzerine bölgeye sevk edilen trafik ekipleri, güvenlik önlemleri alarak ulaşımı bir süre kontrollü olarak sağladı.
İSTİNAT DUVARI ÖNÜNDEKİ ASFALT ÇÖKTÜ
Hamambaşı Mahallesi'nde ise Havran Çayı kenarındaki istinat duvarının önünde bulunan asfalt zemin, yağmur sularının zemini yumuşatması sonucu büyük bir gürültüyle çöktü. Çökme nedeniyle bölgede park halindeki 3 kamyon ile 1 kamyonet oluşan dev çukura devrildi.
Olay yerine gelen belediye, itfaiye ve polis ekipleri bölgede geniş güvenlik önlemi aldı. Çukura devrilen 4 aracı bulundukları yerden çıkarmak için bölgeye sevk edilen vinç yardımıyla çalışma başlatıldı.