ŞİMDİKİ HEDEFİ DOKTOR OLMAK

Temsili düğünde beyaz gelinliğiyle unutulmaz bir gün yaşayan Fatma Çomakçı, gelecek hedefinin doktor olmak olduğunu belirtti. Kendisine destek olan Kilis Valisi Ömer Kalaylı'ya da teşekkür eden Fatma'nın mutluluğuna, bu özel günde ailesi, yakınları ve davetliler de ortak oldu. Genç kızın gelinlik hayalinin gerçekleşmesi, törene katılanlar tarafından sevinçle karşılandı.