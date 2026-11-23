Kilis'te yürek ısıtan mutluluk! 17 yaşındaki Fatma gelinlik hayaline kavuştu: Şimdiki hedefi doktor olmak
Kilis'te doğuştan bedensel ve zihinsel engelli olarak dünyaya gelen 17 yaşındaki Fatma Çomakçı, aldığı özel eğitim sayesinde yürümeye ve konuşmaya başladı. Ailesinin düzenlediği temsili düğünle uzun zamandır kurduğu gelinlik giyme hayaline kavuşan Fatma'nın şimdiki hedefi ise doktor olmak.
Kilis'te yaşayan Ali ve Ayşe Çomakçı çiftinin 17 yaşındaki kızları Fatma Çomakçı'nın yıllardır kurduğu gelinlik hayali gerçeğe dönüştü. Ailesi ve yakınlarının katılımıyla düzenlenen temsili düğünde gelinlik giyen Fatma, hayaline kavuşmanın mutluluğunu yaşadı.
Kızının özel eğitim sayesinde önemli ilerlemeler kaydettiğini anlatan anne Ayşe Çomakçı, "Kızım 3 yaşında özel eğitim almaya başladı, şimdi 17 yaşında. Yürüme engelliydi, yürüdü. Konuşma engelliydi, konuştu. Özel eğitimler sayesinde bunları başardık. Bunu herkese öneririm. Çocuklarımızı öğretmenlerimize ve arkadaşlarımıza gözümüz kapalı emanet ederiz. Kızım gelinlik istediğinden beri arkadaşlarım benimle birlikte seferber oluyorlar." ifadelerini kullandı.
AİLENİN YILLAR SÜREN MÜCADELESİ MUTLULUKLA TAÇLANDI
Kızının en büyük hayallerinden birinin gerçeğe dönüşmesiyle büyük gurur ve sevinç yaşayan Çomakçı ailesi, yıllar süren mücadelenin ardından bu özel anın mutluluğunu yaşadı. Baba Ali Çomakçı, kızının hayalinin gerçekleşmesinden duyduğu memnuniyeti şu sözlerle dile getirdi:
"Çok mücadele ettim. Şükürler olsun, iyi oldu. İnşallah bütün engelli çocuklar için de böyle etkinlikler yapılmasını isteriz."
ŞİMDİKİ HEDEFİ DOKTOR OLMAK
Temsili düğünde beyaz gelinliğiyle unutulmaz bir gün yaşayan Fatma Çomakçı, gelecek hedefinin doktor olmak olduğunu belirtti. Kendisine destek olan Kilis Valisi Ömer Kalaylı'ya da teşekkür eden Fatma'nın mutluluğuna, bu özel günde ailesi, yakınları ve davetliler de ortak oldu. Genç kızın gelinlik hayalinin gerçekleşmesi, törene katılanlar tarafından sevinçle karşılandı.