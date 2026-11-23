Erzurum'da 3,9 büyüklüğünde deprem! AFAD duyurdu
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Erzurum'un Çat ilçesinde 3,9 büyüklüğünde deprem meydana geldi. AFAD, depremin yerin 7 kilometre derinliğinde kaydedildiğini açıkladı.
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), Erzurum'un Çat ilçesinde 3,9 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini duyurdu.
DEPREMİN DERİNLİĞİ 7 KİLOMETRE
AFAD'ın paylaştığı verilere göre deprem, 23 Kasım 2026 tarihinde saat 20.22'de kaydedildi. Yerin 7 kilometre derinliğinde meydana gelen depremin merkez üssünün Çat ilçesi olduğu belirtildi.