Üç ilde sağanak alarmı! Bursa, Balıkesir ve Kocaeli'de hayat olumsuz etkilendi: Çöken zeminde araçlar devrildi
Bursa, Balıkesir ve Kocaeli'de etkili olan sağanak yağış hayatı olumsuz etkiledi. Bursa'da su baskınları nedeniyle 10 araç mahsur kalırken yaklaşık 50 ev için ihbar yapıldı. Balıkesir'in Havran ilçesinde çöken asfalt zeminde park halindeki 3 kamyon ve 1 kamyonet çukura devrildi. Kocaeli'de ise cadde, sokak ve otoparkları su bastı.
Nilüfer'de Küçük Sanayi girişinde biriken yağmur suları nedeniyle yoldan geçmeye çalışan araçların büyük bölümü arızalanarak ilerleyemedi. Bazı araçlar ise suyun içinde mahsur kaldı.
YOLLAR GÖLE DÖNDÜ! 10 ARAÇ MAHSUR KALDI
İhbar üzerine bölgeye çekiciler sevk edildi. Ekiplerin çalışmasıyla mahsur kalan 10 araç çekici yardımıyla kurtarıldı.
KÜÇÜK SANAYİ GİRİŞİ TRAFİĞE KAPATILDI
Yağış nedeniyle bölgede yaşanan yoğunluğun ardından trafik polisleri önlem aldı. 23 Nisan Mahallesi yönünden Küçük Sanayi girişi araç trafiğine kapatıldı.
YAKLAŞIK 50 EVE SU BASKINI İHBARI
Sağanak yağış, Bursa'nın farklı mahallelerinde de su baskınlarına neden oldu. Kent genelinde yaklaşık 50 eve ilişkin su baskını ihbarı yapıldığı öğrenildi. İhsaniye, Karaman, Yunuseli ve Yenibağlar mahallelerinde de su baskınları yaşandı. Kent genelinde yağışın yol açtığı olumsuzlukların giderilmesi için çalışmalar sürüyor.
BALIKESİR'DE ASFALT ÇÖKTÜ ARAÇLAR DÜŞTÜ
Havran ilçesinde şiddetli sağanak hayatı olumsuz etkiledi. Yağışla birlikte yamaçlardan koparak kara yoluna sürüklenen toprak ve kaya parçaları sürücülere zor anlar yaşattı. İhbar üzerine bölgeye sevk edilen trafik ekipleri, güvenlik önlemleri alarak ulaşımı bir süre kontrollü olarak sağladı.
İSTİNAT DUVARI ÖNÜNDEKİ ASFALT ÇÖKTÜ
Hamambaşı Mahallesi'nde ise Havran Çayı kenarındaki istinat duvarının önünde bulunan asfalt zemin, yağmur sularının zemini yumuşatması sonucu büyük bir gürültüyle çöktü. Çökme nedeniyle bölgede park halindeki 3 kamyon ile 1 kamyonet oluşan dev çukura devrildi.
Olay yerine gelen belediye, itfaiye ve polis ekipleri bölgede geniş güvenlik önlemi aldı. Çukura devrilen 4 aracı bulundukları yerden çıkarmak için bölgeye sevk edilen vinç yardımıyla çalışma başlatıldı.
KOCAELİ'DE SAĞANAK ETKİSİNİ GÖSTERDİ
Kocaeli'de akşam saatlerinde etkili olan kuvvetli rüzgar ve sağanak yağış nedeniyle bazı cadde, sokak ve otoparkları su bastı. Kentin bazı noktalarında yollar tamamen suyla kaplandı.
Akşam saatlerinde etkisini artıran sağanak yağış, kentin birçok noktasında su baskınlarına neden oldu. Şiddetini artıran yağış nedeniyle cadde ve sokaklar kısa sürede sular altında kalırken, bazı yollar adeta göle döndü.
Açık otoparkları da su bastı. Park halindeki araçların bulunduğu alanlar suyla kaplandı. Yaşanan su baskınları cep telefonu kameralarına yansıdı. Öte yandan Kocaeli Valiliği, Meteoroloji Genel Müdürlüğünün değerlendirmeleri doğrultusunda yaptığı açıklamada, "Rüzgarın, Pazartesi sabah saatlerinden itibaren etkisini artırarak güney ve güneybatı yönlerden kuvvetli yer yer fırtına (50-70, yer yer 80-90 km/saat) şeklinde esmesi bekleniyor. Kuvvetli yer yer fırtınanın oluşturabileceği; çatı uçması, ağaç veya direklerin devrilmesi, soba ve doğalgaz kaynaklı baca gazı zehirlenmesi ve ulaşımda aksamalar, gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır" ifadelerine yer verdi.