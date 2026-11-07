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Afyonkarahisar katliamında neler yaşandı? Sağ kurtulan öğretmen dehşet anlarını anlattı: "Üçten geriye sayıyorum" diyerek ateş etti

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ahaber.com.tr Haber Merkezi
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Afyonkarahisar katliamında neler yaşandı? Sağ kurtulan öğretmen dehşet anlarını anlattı: "Üçten geriye sayıyorum" diyerek ateş etti

Afyonkarahisar'da biçerdöver alışverişinden kaynaklanan anlaşmazlık nedeniyle 3 kişiyi öldüren, kaçış güzergâhında ise araçlarını gasp etmek istediği 5 kişiyi daha katleden 28 yaşındaki Arif Sefa Özdemir'in gerçekleştirdiği saldırıya ilişkin kan donduran ayrıntılar ortaya çıktı. Gasp girişimi sırasında hedef alınan araçta bulunan öğretmenlerden Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi öğretmeni Hilal Mete ile Fen Bilgisi öğretmeni Ayşe Sena Demir, saldırganın açtığı ateş sonucu hayatını kaybetti. Saldırıdan sağ kurtulan Beden Eğitimi Öğretmeni Sultan Sema Gökçe'nin ifadesi ise yaşanan dehşeti gözler önüne serdi.

Kan donduran olay, Afyonkarahisar'ın İhsaniye ilçesine bağlı Bozhüyük köyünde meydana geldi.

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Arif Sefa Özdemir, biçerdöver alışverişinden kaynaklanan anlaşmazlık nedeniyle Ahmet Uzel (57), Bekir Toprak (50) ve Numan Toprak'ı (56) öldürdü. Olay yerinden kaçan saldırgan, güzergah üzerinde araçlarını gasp etmek istediği Seydi Ahmet Aydoğmuş (73), eşi Satı Aydoğmuş (68), İsmail Şen ile öğretmenler Hilal Mete ve Ayşe Sena Demir'i de katletti. Saldırıda Sevgi Polatlı ise yaralandı.

Afyonkarahisar katliamında neler yaşandı? Sağ kurtulan öğretmen dehşet anlarını anlattı: "Üçten geriye sayıyorum" diyerek ateş etti - 1

ESKİŞEHİR'DE KISKIVRAK YAKALANDI, RUHSATSIZ TÜFEKLE DEHŞET SAÇTI

Toplam 8 kişinin hayatını kaybettiği, 1 kişinin yaralandığı saldırı zincirinin ardından Eskişehir'e kaçan şüpheli, güvenlik güçlerinin takibi sonucu yakalandı. Gözaltına alınan Özdemir, sevk edildiği adli makamlarca "Birden fazla kişiyi kasten öldürme" suçundan tutuklanarak cezaevine gönderildi.

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Yapılan incelemelerde, zanlının saldırılarda kullandığı pompalı tüfeği yaklaşık bir ay önce M.A. isimli kişiden 12 bin liraya satın aldığı ve silahın ruhsatsız olduğu belirlendi.

KORKUDAN ARAÇTAN İNEMEYEN İKİ ÖĞRETMENİ HEDEF ALDI

Dehşet anlarında üç öğretmenin bulunduğu otomobilde yer alan Beden Eğitimi Öğretmeni Sultan Sema Gökçe, saldırganın talimatı üzerine araçtan inerek yol kenarına geçtiği için hayatta kaldı. Araçta bulunan Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Öğretmeni Hilal Mete (31) ile Fen Bilgisi Öğretmeni Ayşe Sena Demir (46) ise yaşadıkları korku ve panik nedeniyle araçtan çıkamadı. İki öğretmen, saldırganın açtığı ateş sonucu hayatını kaybetti.

Afyonkarahisar'da 8 kişiyi öldüren Arif Sefa Özdemir'in saldırısından sağ kurtulan beden eğitimi öğretmeni Sultan Sema Gökçe (fotoğrafta) ifadesinde yaşadıklarını anlattı (DHA)Afyonkarahisar'da 8 kişiyi öldüren Arif Sefa Özdemir'in saldırısından sağ kurtulan beden eğitimi öğretmeni Sultan Sema Gökçe (fotoğrafta) ifadesinde yaşadıklarını anlattı (DHA)

DEHŞETTEN SAĞ KURTULAN ÖĞRETMEN KAN DONDURAN ANLARI ANLATTI

Saldırganın yardım isteme bahanesiyle yanlarına geldiğini, ardından araçtan inemeyen arkadaşlarına geri sayım yaparak ateş açtığını anlatan Sultan Sema Gökçe, yaşadıklarını şu sözlerle aktardı:

"Ben ön koltukta oturuyordum. Önce 'Aracım bozuldu.' diyerek bizden yardım istedi. Ardından hemen silahını doğrulttu ve 'Size zarar vermeyeceğim. Sadece arabayı verin ve gidin.' dedi. Bunun üzerine hemen araçtan indim, yol kenarındaki alt kısma geçerek 'Yapma!' diye bağırdım. Araçtaki iki arkadaşım yaşadıkları büyük korku ve panik nedeniyle dışarı çıkamadı. Saldırgan bunun üzerine, 'Üçten geriye sayıyorum. İnmezseniz vuracağım.' dedi. Ardından geriye doğru saymaya başladı. Süre bitince ateş açtı. Beni de öldüreceğini düşündüm ancak bana ateş etmeden olay yerinden ayrıldı."

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