Zonguldak'ta sağanak kazayı beraberinde getirdi: 4 yaralı

Zonguldak-Ankara kara yolu Gökgöl mevkisinde sağanak yağış nedeniyle kayganlaşan yolda kontrolden çıkan otomobil, refüje çarptı. Meydana gelen kazada sürücü T.D. (48) ile araçta bulunan N.D. (47), S.D. (22) ve S.D. (8) yaralandı.

İlk müdahaleleri olay yerinde yapılan yaralılar, ambulanslarla Atatürk Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Yola yağ dökülmesi nedeniyle belediye ekipleri tarafından kumlama çalışması yapılarak güvenlik önlemi alındı. Ulaşımın bir süre tek şeritten sağlandığı kara yolu, temizlik çalışmalarının tamamlanmasının ardından yeniden çift şeritli olarak trafiğe açıldı.

Hastaneye kaldırılan yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.