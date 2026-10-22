İzmir'in Menderes ilçesinde sele kapılan otomobilde hayatını kaybeden Balımnaz ve Nergiz Türkkal kardeşlerin ölümüne ilişkin iddianame kabul edildi. İki tutuklu sanık hakkında "İhmali davranışla kasten öldürme" suçundan her bir kardeş için 25'er yıla kadar hapis cezası istendi.

İzmir'in Menderes ilçesinde 5 Şubat'ta sele kapılan otomobilde yaşamını yitiren Balımnaz (16) ve Nergiz Türkkal (21) kardeşlerin ölümüne ilişkin soruşturma tamamlandı. İki kardeşi geride bırakarak araçtan kurtulan Devran Yağız (28) ve Tamer Demirdaş (33) hakkında hazırlanan iddianamede olayın zamanında yetkililere bildirilmesi halinde kardeşlerin sağ kurtulma ihtimalinin bulunduğu vurgulandı. Mahkemenin kabul ettiği iddianamede iki tutuklu sanık hakkında ayrı ayrı ikişer kez 25'er yıla kadar hapis cezası istendi.

OTOMOBİL SEL SULARINA KAPILDI

Olay, 5 Şubat 2026 akşamı Menderes ilçesi Oğlananası Mahallesi Kısık Sanayi yolunda meydana geldi. Balımnaz Türkkal ve ablası Nergiz Türkkal ile Devran Yağız ve Tamer Demirdaş'ın bulunduğu otomobil, dere üzerindeki köprüden geçerken iddiaya göre sel sularına kapıldı.

Sürüklenen araçtan Yağız ve Demirdaş kendi imkanlarıyla kurtulurken, iki kardeş sel sularında kayboldu. İhbar üzerine bölgeye İzmir Jandarma Komutanlığı Sualtı Arama Kurtarma Timi ile AFAD ekipleri sevk edildi.

Eğitimli köpeklerin de kullanıldığı arama kurtarma çalışmalarında Balımnaz ve Nergiz Türkkal'ın cansız bedenlerine ulaşıldı. İki kardeş, Hacılarkırı Mezarlığı'nda toprağa verildi.

İKİ ŞÜPHELİ DE TUTUKLANDI

Olayın ardından Devran Yağız gözaltına alınırken Tamer Demirdaş kaçtı. Hakkında uyuşturucu imal ve satmak ile hırsızlık suçlarından kaydı ve yakalama kararı bulunduğu belirtilen Demirdaş, jandarma ekiplerince yakalandı.

Sele kapılan otomobili kullandığı belirlenen Demirdaş, jandarmadaki işlemlerinin ardından sevk edildiği mahkemece tutuklandı.

Devran Yağız ise ilk olarak adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Menderes Cumhuriyet Başsavcılığının itirazı üzerine yeniden gözaltına alınan Yağız da çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Türkkal kardeşlerin ölümüne ilişkin hazırlanan iddianame mahkeme tarafından kabul edildi. (DHA)

İDDİANAMEDE DİKKAT ÇEKEN TESPİT: KURTULABİLİRLERDİ

Menderes Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturmanın tamamlanmasıyla olayın ayrıntıları iddianameye yansıdı.

İddianamede iki kardeş ile şüphelilerin restoranda alkol aldıktan sonra Tamer Demirdaş'a ait otomobille yola çıktıkları belirtildi. Aracın dereye düştüğü ve olay sırasında suyun debisinin yüksek olduğu kaydedildi.

Şüphelilerin olayın ardından durumu resmi makamlara zamanında bildirmediği vurgulanan iddianamede yetkililere haber verilmesi halinde Balımnaz ve Nergiz Türkkal'ın sağ bulunma ihtimallerinin olduğu ifade edildi.

BİRİ 4 GÜN SONRA TESLİM OLDU, DİĞERİ 14-15 SAAT SONRA İHBAR ETTİ

İddianamede Tamer Demirdaş'ın alkollü olmadığını savunduğu ancak ifadelerinin suçtan kurtulmaya yönelik olduğunun değerlendirildiği belirtildi.

Demirdaş'ın kazadan 4 gün sonra kolluk kuvvetlerine teslim olduğu ve bu şekilde alkol raporu alınmasının önüne geçtiği iddianamede yer aldı.

Devran Yağız'ın ise olayın hemen ardından ihbarda bulunmadığı, durumu ancak 14-15 saat sonra kolluk kuvvetlerine bildirdiği kaydedildi.

İki tutuklu sanık hakkında ayrı ayrı ikişer kez 25'er yıla kadar hapis cezası istendi. (DHA)

HER İKİ SANIK İÇİN İKİŞER KEZ 25 YILA KADAR HAPİS İSTEMİ

Toplanan deliller ve alınan ifadeler doğrultusunda Devran Yağız ile Tamer Demirdaş hakkında "İhmali davranışla kasten öldürme" suçundan ayrı ayrı ikişer kez 25'er yıla kadar hapis cezası talep edildi.

İki kardeşin ölümüne ilişkin hazırlanan iddianame mahkeme tarafından kabul edildi.