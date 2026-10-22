İstanbul'u etkisi altına alan şiddetli yağışlar ve geçen hafta meydana gelen sel felaketlerinin ardından uzman isimden hayati bir şebeke suyu ve enfeksiyon uyarısı geldi.

Geçtiğimiz hafta İstanbul'da yaşanan şiddetli yağışlar ve sel felaketlerinin ardından oluşabilecek risklere karşı bir uyarı da özel bir üniversitenin dekanı ve Sağlık Bakanlığı Danışmanı olan Prof. Dr. Haydar Sur'dan geldi. Prof. Dr. Sur, vatandaşların dikkat etmesi gereken noktaları anlattı. SU ŞEBEKESİNE NASIL KARIŞIYOR? Sabah Gazetesi'nden Gül Kireklo'nun haberine göre, şiddetli yağışların içme suyu kaynaklarında hem mikrobiyolojik hem de kimyasal kirlenmeye neden olabileceğini belirten Prof. Dr. Sur, "Sel suları, kanalizasyon atıklarını, hayvan dışkılarını, tarımsal atıkları, çöpleri ve çeşitli kimyasal maddeleri içerebilir. Bu suların içme suyu kaynaklarına ulaşması, arıtma sistemlerine zarar vermesi veya dağıtım şebekesine sızması suyun kalitesini bozabilir. İnsan ve hayvan dışkılarıyla bakteriler, virüsler ve parazitler suya karışabilir. Borularda çatlaklar oluşması veya su basıncının düşmesi, çevredeki kirli suyun şebekeye girmesine yol açabilir. Yakıtlar, pestisitler ve diğer kimyasallar da su kaynaklarına karışabilir." diye konuştu.

Türkiye'de kişi başına yıllık 1301 metreküp su düşüyor. (Fotoğraf: AA) Vatandaşların suyun güvenliğini değerlendirirken en sık düştüğü yanılgılardan birinin görünüme güvenmek olduğunu belirten Prof. Dr. Sur, "Berrak, kokusuz ve normal tatta olan su da hastalık yapıcı mikroorganizmalar içerebilir. Renk, koku ve tat değişiklikleri kirlenmeye işaret edebilir; ancak bunların bulunmaması mikrobiyolojik güvenliğin kanıtı değildir. Bazı bakteriler, virüsler ve parazitler gözle görülemeyecek kadar küçüktür. Benzer şekilde, bazı kimyasal kirleticiler de suyun duyusal özelliklerini değiştirmeden bulunabilir." dedi. KİRLİ SU KAYNAKLI ENFEKSİYONLARA DİKKAT Prof. Dr. Sur, kirli su kaynaklı enfeksiyonların belirtilerinin hemen ortaya çıkmayabileceğine dikkat çekerek vatandaşların sağlık durumlarını gözlemlemeleri gerektiğini belirtti ve "Kolera, tifo, şigelloz ve bazı E. coli enfeksiyonları; viral enfeksiyonlardan hepatit A, norovirüs ve rotavirüs enfeksiyonları görülebilir. Bunlar ishal, kusma, karın ağrısı, ateş ve sıvı kaybına neden olabilir. Hepatit A gibi bazı enfeksiyonlarda ise sarılık, halsizlik ve bulantı gibi belirtiler ön plana çıkabilir. Kanlı ishal, belirgin bilinç değişikliği, bayılma veya ağır sıvı kaybı belirtileri acil değerlendirme gerektirir." uyarısında bulundu.