Can Yayınları Genel Yayın Yönetmeni Cem Akaş'ın 19 yaşındaki oğlu hayatını kaybetti: "Ciddiye alsaydım hayattaydı"

Can Yayınları Genel Yayın Yönetmeni Cem Akaş'ın 19 yaşındaki oğlu Can Akaş, kalp yetmezliği sonucu hayatını kaybetti. Oğlunun ölümünü elektronik sigara kullanımına bağlayan acılı baba, "Ben elektronik sigara ya da sıvı sigara denen mereti daha ciddiye almış olsaydım şu anda hayattaydı" sözleriyle yaşadığı pişmanlığı dile getirdi.

Can Yayınları Genel Yayın Yönetmeni ve yazar Cem Akaş ile fotoğraf sanatçısı Esra Özdoğan'ın 19 yaşındaki oğlu Can Akaş, kalp yetmezliği sonucu hayatını kaybetti. İtalya'da eğitimine devam etmeye hazırlanan genç, Milano'ya gitmesine günler kala yaşamını yitirdi. Oğlunun ölümünü elektronik sigara kullanımına bağlayan Cem Akaş, yaşadığı acıyı ve pişmanlığı dile getirerek ailelere ve gençlere uyarıda bulundu.

Can Yayınları Genel Yayın Yönetmeni Cem Akaş'ın 19 yaşındaki oğlu Can Akaş, kalp yetmezliği sonucu yaşamını yitirdi.

MİLANO'YA GİTMEYE HAZIRLANIYORDU

Ortaokul ve lise eğitimini Özel Sezin Lisesi'nde tamamlayan Can Akaş, İtalya'nın Milano kentindeki Domus Academy'nin tasarım programına kabul edilmişti.

Eğitim hayatına tasarım alanında devam etmeyi planlayan 19 yaşındaki genç, birkaç gün içinde Milano'ya gitmek için hazırlık yapıyordu.

Ancak Can Akaş, 19 Ekim Pazartesi günü kalp yetmezliği sonucu aniden yaşamını yitirdi. Genç yaşta gelen ölüm haberi, ailesini, arkadaşlarını ve sevenlerini yasa boğdu.

ACI HABERİN ARDINDAN BABADAN ELEKTRONİK SİGARA UYARISI

Can Akaş'ın ölümünün ardından ailesi, elektronik sigara kullanımına dikkat çekerek bu konudaki farkındalığı artırmak istediklerini açıkladı.

Oğlunun ölümünü elektronik sigara kullanımına bağlayan Cem Akaş, yaşadığı pişmanlığı anlatırken gençlerin ve ebeveynlerin elektronik sigaranın olası zararlarını yeterince bilmediğini söyledi.

Cem Akaş, oğlunun ölümünün ardından elektronik sigara kullanımına ilişkin endişelerini dile getirdi.

"CİDDİYE ALMIŞ OLSAYDIM ŞU ANDA HAYATTAYDI"

Cem Akaş, oğluyla yaşadığı son konuşmalardan birini ve elektronik sigaraya ilişkin düşüncelerini şu sözlerle anlattı:

"Can potansiyeli olan bir gençti, yetenekliydi. Ben elektronik sigara ya da sıvı sigara denen mereti daha ciddiye almış olsaydım şu anda hayattaydı. Öğlen Esra'yla yanımızda oturuyordu, madde kullanıyor mu diye sorduk çünkü kötü görünüyordu, 'Yok ne maddesi, bir şu sigarayı içiyorum işte' dedi ve ben de yatıştım. Yatışmamam gerekirdi. Ölüm nedeni kalp yetmezliği. Bu masum görünümlü sigaranın akciğerde yarattığı tahribatı ebeveynler de gençler de yeterince bilmiyor. Ben beş yıllık bir kanser tedavisinin sonundayım, bundan sonra ne kadar zamanım olur herhangi bir şey yapmaya, bilmiyorum. Ama olan zamanımda bu konudaki farkındalığı artırmak için Esra'yla birlikte elimizden geleni yapacağız."

AİLESİ FARKINDALIK ÇAĞRISINDA BULUNDU

Oğullarını kaybetmenin acısını yaşayan Cem Akaş ve Esra Özdoğan, elektronik sigara kullanımının olası sağlık risklerine ilişkin farkındalığı artırmak için çalışma yapacaklarını belirtti.

Cem Akaş, kendi sağlık sorunlarına rağmen kalan zamanında eşiyle birlikte bu konuda ellerinden geleni yapacaklarını ifade etti.

SON YOLCULUĞUNA UĞURLANDI

19 yaşında hayatını kaybeden Can Akaş için 20 Ekim Salı günü Marmara İlahiyat Camii'nde cenaze töreni düzenlendi.

Öğle namazının ardından kılınan cenaze namazına ailesi, yakınları ve sevenlerinin yanı sıra edebiyat ve sanat dünyasından çok sayıda isim katıldı.

Can Akaş'ın cenazesi, törenin ardından Ümraniye Hekimbaşı Mezarlığı'nda toprağa verildi.