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AJet’ten yurt içi uçuşlarda indirim: 1.200 liradan başlayan biletler satışta

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ahaber.com.tr Haber Merkezi
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AJet’ten yurt içi uçuşlarda indirim: 1.200 liradan başlayan biletler satışta

AJet, yurt içi uçuşlarda vergiler dâhil 1.200 liradan başlayan biletleri satışa sundu. Yarın saat 23.59’a kadar alınabilecek biletler, 24 Kasım 2026-25 Şubat 2027 tarihleri arasındaki hafta içi uçuşlarda geçerli olacak.

AJet, yurt içi uçuşlarda vergiler dahil 1200 liradan başlayan fiyatlarla indirimli biletleri satışa sundu.

O TARİHLERİ KAPSIYOR

Şirketten yapılan açıklamaya göre, kış sezonunu kapsayan kampanya kapsamında yarın saat 23.59'a kadar satın alınabilecek indirimli biletler, 24 Kasım 2026-25 Şubat 2027'de hafta içindeki tüm yurt içi uçuşlarda geçerli olacak.

100 BİN KOLTUKLA SINIRLI

Tek yönlü direkt uçuşlarda geçerli ve 100 bin koltukla sınırlı kampanya kapsamındaki indirimli biletler, sadece "ajet.com" ve AJet Mobil uygulaması üzerinden alınabilecek.

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