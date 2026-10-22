AJet’ten yurt içi uçuşlarda indirim: 1.200 liradan başlayan biletler satışta

AJet, yurt içi uçuşlarda vergiler dâhil 1.200 liradan başlayan biletleri satışa sundu. Yarın saat 23.59’a kadar alınabilecek biletler, 24 Kasım 2026-25 Şubat 2027 tarihleri arasındaki hafta içi uçuşlarda geçerli olacak.

AJet, yurt içi uçuşlarda vergiler dahil 1200 liradan başlayan fiyatlarla indirimli biletleri satışa sundu.

O TARİHLERİ KAPSIYOR

Şirketten yapılan açıklamaya göre, kış sezonunu kapsayan kampanya kapsamında yarın saat 23.59'a kadar satın alınabilecek indirimli biletler, 24 Kasım 2026-25 Şubat 2027'de hafta içindeki tüm yurt içi uçuşlarda geçerli olacak.