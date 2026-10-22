Bayrampaşa’da sahte parfüm operasyonu! 350 milyon liralık ürün ele geçirildi

2 İMALATHANEYE OPERASYON İstihbarat çalışmaları ve fiziki takip sonucunda, şüphelilerin 2 imalathanede üretim yapıp sahte parfümleri satışa hazır hale getirdikleri belirlendi. Şüphelilerin yakalanması ve sahte ürünlerin ele geçirilmesi için 21 Ekim'de 2 imalathaneye operasyon düzenlendi.

Piyasa değeri yaklaşık 350 milyon lira olan 120 bin 115 sahte parfüm ele geçirildi (Foto: DHA)



İŞTE ELE GEÇİRİLENLER

Aramalarda parfüm üretiminde kullanılan 11 bin 680 litre etil alkol, 489 bin 450 üretim ve ambalaj malzemesi, 56 bin 864 boş parfüm şişesi ve 9 bin 664 boş parfüm kutusu bulundu.

ÜRETİM MAKİNELERİNE EL KONULDU

Operasyonda 550 litre parfüm esansının yanı sıra 1 dolum makinesi, 1 hava kompresörü, 2 parfüm kapaklama makinesi, 1 parfüm jelatinleme makinesi ve 1 parfüm damıtma makinesi de ele geçirildi.

2 ŞÜPHELİ ADLİYEYE SEVK EDİLDİ

Operasyonda yakalanan 2 şüpheli, ifadelerinin alınmasının ardından adli makamlara sevk edildi.