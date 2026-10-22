Bayrampaşa’da sahte parfüm operasyonu! 350 milyon liralık ürün ele geçirildi
İstanbul Bayrampaşa’da dünyaca ünlü markaların taklit şişelerine doldurularak piyasaya sürülmek üzere hazırlanan sahte parfümlere yönelik operasyon düzenlendi. Aramalarda 11 bin 680 litre etil alkol, 56 bin 864 boş parfüm şişesi, 9 bin 664 boş kutu ve yüz binlerce üretim malzemesi ele geçirilirken operasyonda 2 şüpheli yakalandı.
İstanbul İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Bayrampaşa'da üretilen sahte parfümlerin dünyaca ünlü markaların taklit edilen şişelerine doldurularak piyasaya sürüleceği bilgisi üzerine çalışma başlattı.
2 İMALATHANEYE OPERASYON
İstihbarat çalışmaları ve fiziki takip sonucunda, şüphelilerin 2 imalathanede üretim yapıp sahte parfümleri satışa hazır hale getirdikleri belirlendi. Şüphelilerin yakalanması ve sahte ürünlerin ele geçirilmesi için 21 Ekim'de 2 imalathaneye operasyon düzenlendi.
İŞTE ELE GEÇİRİLENLER
Aramalarda parfüm üretiminde kullanılan 11 bin 680 litre etil alkol, 489 bin 450 üretim ve ambalaj malzemesi, 56 bin 864 boş parfüm şişesi ve 9 bin 664 boş parfüm kutusu bulundu.
ÜRETİM MAKİNELERİNE EL KONULDU
Operasyonda 550 litre parfüm esansının yanı sıra 1 dolum makinesi, 1 hava kompresörü, 2 parfüm kapaklama makinesi, 1 parfüm jelatinleme makinesi ve 1 parfüm damıtma makinesi de ele geçirildi.
2 ŞÜPHELİ ADLİYEYE SEVK EDİLDİ
Operasyonda yakalanan 2 şüpheli, ifadelerinin alınmasının ardından adli makamlara sevk edildi.