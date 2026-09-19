Bayrampaşa'da İBB rezaleti! Sağmalcılar'da metro alt geçidi kapatıldı: Mağdur yine vatandaş oldu
Bayrampaşa'da İBB'nin sorumluluk alanındaki Sağmalcılar Metro Alt Geçidi, 18 Eylül gecesi yaya trafiğine kapatıldı. İddiaya göre su damlaması ve deformasyon gerekçesiyle girişe metal paneller yerleştirildi. A Haber'e konuşan esnaf ve vatandaşlar, önceden duyuru yapılmadığını, metro ve Bayrampaşa Devlet Hastanesi'ne ulaşımın zorlaştığını belirterek geçidin bir an önce açılmasını istedi.
İstanbul Bayrampaşa'da İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin (İBB) sorumluluk alanında bulunan Sağmalcılar Metro Alt Geçidi, tadilat bahanesiyle skandal bir karara imza atılarak tamamen kapatıldı. Bakım yapılması beklenen noktada tünel girişine saç paneller kaynaklanıp duvar rengine boyandı. Her gün binlerce vatandaşın, metro yolcusunun ve hastaneye giden hastaların kullandığı güzergahın bir gecede kapatılması hem bölge esnafını siftahsız bıraktı hem de yayaları mağdur etti. Bölgeden gelişmeleri aktaran A Haber ekibine konuşan çevre sakinleri ve esnaf, İBB yönetimine ateş püskürdü.
GECE YARISI GELDİLER, KAPATIP GİTTİLER
Bayrampaşa'da yoğun yaya ve esnaf trafiğinin merkezinde yer alan Sağmalcılar Metro Alt Geçidi, iddialara göre hafif su damlaması ve deformasyon gerekçe gösterilerek gece saatlerinde ulaşıma kapatıldı. Herhangi bir inşaat veya tadilat uyarı tabelasının asılmadığı alt geçit girişine metal levhalar sabitlenerek üzeri duvar renginde boyandı. İçeride hiçbir çalışmanın yapılmadığı görülürken, bölge halkı ve esnaf duruma sert tepki gösterdi.
ESNAF İKİ GÜNDÜR SİFTAHSIN: HASTALAR VE YAŞLILAR YOLDA KALDI
Alt geçidin kapatılma anının iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdığını belirten bir bölge esnafı, "Gece saat 02.39'da İBB aracı geldi, çalışmayı yaptı ve kapattı. Kamera kayıtlarımda hepsi mevcut. Sonradan 'Biz yapmadık' diye itiraz ediyorlar ama kim yaptıysa burayı derhal açsın. İki günden beri buradaki esnaf daha siftah yapamadı. Üstelik bu yol doğrudan Bayrampaşa Devlet Hastanesi'ne çıkıyor. Millet hastaneye gidebilmek için gereksiz yere upuzun bir yol yürümek zorunda kalıyor. Hiçbir duyuru ya da uyarı yapılmadı; sabah işe gitmek için gelen vatandaş 'kapı duvar' ile karşılaştı. Sabah ameliyat olmuş, diren takılı yaşlı bir amcayı bastonuyla yollarda dolanırken gördüm, bu halka yazık değil mi?" sözleriyle mağduriyetini dile getirdi.
"BİR GÜNDE BİTECEK İŞ İÇİN AYLARCA BEKLEMEK İSTEMİYORUZ"
Yaklaşık 45 yıldır Bayrampaşa'da ikamet ettiğini ve 7 yıldır tünel çıkışında esnaflık yaptığını belirten bir başka ilçe sakini ise, "18 Eylül gecesi saat 03.00 sularında İBB tarafından bu alt geçit kapatıldı. Üzerinden otoyol geçen bu yapı son derece sağlamdır, yıllardır hiçbir can güvenliği sorunu yaratmadı. Burası yürüyüş mesafesini en az bir kilometre kısaltıyor. Gece yarısı yarım saatte kapatıp gittiler. Bayrampaşa Belediyesi geçide 'İBB tarafından kapatılmıştır' bilgilendirme yazısı astı, ancak İBB yetkilileri gelip 5 dakikada o yazıyı söküp kaçtı. Buranın tadilatı normalde bir günde, birkaç saatte biter. Biz 2-3 ay sürecek bir mağduriyet istemiyoruz, geçidin derhal açılmasını talep ediyoruz" ifadelerini kullandı.
METROYA VE HASTANEYE GİDİŞ ÇİLEYE DÖNDÜ
Alt geçidin mühürlenircesine kapatılmasının ardından yönlendirici hiçbir levhanın konulmaması nedeniyle vatandaşlar metroya ulaşmak için uzun süre yol aramak zorunda kalıyor. Bölgedeki esnafın işlerinin durma noktasına geldiği Bayrampaşa'da, ilçe sakinleri İBB yönetiminden geçidin bir an önce tadilattan geçirilerek yeniden yaya trafiğine açılmasını bekliyor.