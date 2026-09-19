Bayrampaşa'da İBB rezaleti! Sağmalcılar'da metro alt geçidi kapatıldı: Mağdur yine vatandaş oldu

İstanbul Bayrampaşa'da İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin (İBB) sorumluluk alanında bulunan Sağmalcılar Metro Alt Geçidi, tadilat bahanesiyle skandal bir karara imza atılarak tamamen kapatıldı. Bakım yapılması beklenen noktada tünel girişine saç paneller kaynaklanıp duvar rengine boyandı. Her gün binlerce vatandaşın, metro yolcusunun ve hastaneye giden hastaların kullandığı güzergahın bir gecede kapatılması hem bölge esnafını siftahsız bıraktı hem de yayaları mağdur etti. Bölgeden gelişmeleri aktaran A Haber ekibine konuşan çevre sakinleri ve esnaf, İBB yönetimine ateş püskürdü.

GECE YARISI GELDİLER, KAPATIP GİTTİLER

Bayrampaşa'da yoğun yaya ve esnaf trafiğinin merkezinde yer alan Sağmalcılar Metro Alt Geçidi, iddialara göre hafif su damlaması ve deformasyon gerekçe gösterilerek gece saatlerinde ulaşıma kapatıldı. Herhangi bir inşaat veya tadilat uyarı tabelasının asılmadığı alt geçit girişine metal levhalar sabitlenerek üzeri duvar renginde boyandı. İçeride hiçbir çalışmanın yapılmadığı görülürken, bölge halkı ve esnaf duruma sert tepki gösterdi.