Asgari ücretle 9 milyonluk 'canavarı' kullanıyor! Gören müteahhit sanıyor ama gerçek bambaşka

Eskişehir'de inşaat işçisi olarak çalışan 33 yaşındaki Velat Ceylan, Türkiye'deki piyasa değeri 8-9 milyon lirayı bulan lüks otomobiliyle 12 yıllık hayalini gerçekleştirdi. Aylık 30 bin liralık maaşıyla aracının masraflarını karşılamaya çalışan Ceylan, bunun için arkadaşlarıyla aynı evi paylaşıyor, yemek harcamalarından bile kısıyor.

Eskişehir'de yaşayan 33 yaşındaki inşaat işçisi Velat Ceylan, yıllardır hayalini kurduğu lüks otomobile kavuşmak için alışılmışın dışında bir yol izledi. Türkiye'de piyasa değeri 8 ila 9 milyon lira arasında değişen 5,7 litrelik V8 HEMI motorlu otomobili Irak'tan yaklaşık 850 bin liraya getiren Ceylan, aracını günlük yaşamında da kullanıyor. Ancak dışarıdan bakıldığında zenginlik göstergesi olarak görülen otomobilin arkasında büyük fedakarlıklar yatıyor.

Eskişehir'de yaşayan Velat Ceylan, 12 yıldır hayalini kurduğu otomobile kavuştu. (Foto: İHA)

12 YILLIK HAYALİNİ GERÇEKLEŞTİRDİ

Otomobile sahip olmanın çocukluk hayali olduğunu anlatan Ceylan, aracını satın alabilmek için uzun yıllar beklediğini söyledi.

Ceylan, "Şu anda Türkiye'de benimki gibi bir aracın ortalama fiyatı 8-9 milyon arası. Ben bunu Irak'tan yaklaşık 850 bin lira civarında bir fiyata aldım. Bu benim 12 senedir var olan hayalimdi, gerçekleştirdim. Biraz da zor şartlarla aldım. Artık bırakırsam bunu kendime saygısızlık olarak görürüm" dedi.

9 MİLYONLUK OTOMOBİL İÇİN YEMEĞİNDEN KISIYOR

İnşaat sektöründe asansör işi yapan ve aylık 30 bin lira kazandığını belirten Ceylan, otomobilinin yakıt ve bakım giderlerini karşılamakta zorlandığını dile getirdi.

Ceylan, "Şu an asgari ücretle çalışıyorum ama böyle bir canavar besliyorum ve gündelik hayatta da kullanıyorum. Biraz zor yetişiyorum, açıkçası yetişemediğimi de söyleyebilirim. Bir şekilde bir yerlerden kısıyorum. Genelde yemekten kısıyorum. Kiraya gelince, sağ olsunlar şu anda arkadaşlarımın evinde kalıyorum. Tek başıma bir evde otursam imkanı yok, bu arabayı ne gündelik ne de hafta sonu kullanabilirim. Dediğim gibi, 30 bin lira maaş alıyorum ve başka hiçbir gelirim yok" ifadelerini kullandı.

Ceylan, aracının masraflarını karşılayabilmek için günlük harcamalarından kısıyor. (Foto: İHA)

GÖRENLER ONU ZENGİN SANIYOR

Lüks otomobili nedeniyle çevresindekilerin kendisini varlıklı biri olarak gördüğünü anlatan Ceylan, gerçekte sıradan bir işçi olduğunu vurguladı.

Ceylan, "İnsanlar beni çok varlıklı zannediyor. İnşaatta asansör işi yapıyorum. Halbuki halktan, normal biriyim" dedi.

OTOMOBİLİNİ SATMAYI DÜŞÜNMÜYOR

Aracının bakımını kendi imkanlarıyla daha uygun maliyetlere yaptırdığını belirten Ceylan, otomobilinden vazgeçmek istemediğini söyledi.

Hayalini gerçekleştirdikten sonra başkalarının da bu mutluluğu yaşamasını istediğini dile getiren Ceylan, "Eskiden gördüğüm zaman uzaktan bakar, iç çekerdim. Şimdi ise insanlara ,'Yaklaşmayın, dokunmayın' demiyorum. 'İçine bin, istiyorsan gel turlayalım' diyorum" ifadelerini kullandı.