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Bayrampaşa'da durdurulan panelvanda 486 kilo 450 gram pregabalin çıktı, 4 gözaltı

Giriş Tarihi: Son Güncelleme:
ahaber.com.tr Haber Merkezi | AA
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Bayrampaşa'da durdurulan panelvanda 486 kilo 450 gram pregabalin çıktı, 4 gözaltı

İstanbul Bayrampaşa’da durdurulan bir panelvanda yapılan aramada 486 kilo 450 gram pregabalin ele geçirildi. Operasyonda 1 şüpheli yakalanırken, soruşturmayı derinleştiren ekipler 3 şüpheliyi daha gözaltına aldı. Toplam 4 şüpheli işlemleri için emniyete götürüldü.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu veya uyarıcı madde imal ve ticaretinin önlenmesine yönelik çalışma başlattı.

Ekiplerin teknik ve fiziki takibi sonucu, Bayrampaşa'da bulunan bir panelvanda uyuşturucu madde olduğu tespit edildi.

ARAÇTAN YÜKLÜ MİKTARDA PREGABALİN ÇIKTI

Düzenlenen operasyonda panelvan durduruldu. Araçta yapılan aramada 486 kilo 450 gram uyuşturucu içerikli ilaç etken maddesi pregabalin ele geçirildi. Operasyonda 1 şüpheli gözaltına alındı.

İSTANBUL'DA 486 KİLO 450 GRAM PREGABALİN ELE GEÇİRİLDİ

3 ŞÜPHELİ DAHA YAKALANDI

Soruşturmayı derinleştiren ekipler, olayla bağlantılı olduğu değerlendirilen 3 şüpheliyi daha düzenlenen operasyonlarla yakaladı.

Toplam 4 şüpheli, işlemleri yapılmak üzere emniyete götürüldü.

#İstanbul
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