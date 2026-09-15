Bayrampaşa'da durdurulan panelvanda 486 kilo 450 gram pregabalin çıktı, 4 gözaltı

İstanbul Bayrampaşa’da durdurulan bir panelvanda yapılan aramada 486 kilo 450 gram pregabalin ele geçirildi. Operasyonda 1 şüpheli yakalanırken, soruşturmayı derinleştiren ekipler 3 şüpheliyi daha gözaltına aldı. Toplam 4 şüpheli işlemleri için emniyete götürüldü.