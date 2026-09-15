Bayrampaşa'da durdurulan panelvanda 486 kilo 450 gram pregabalin çıktı, 4 gözaltı
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İstanbul Bayrampaşa’da durdurulan bir panelvanda yapılan aramada 486 kilo 450 gram pregabalin ele geçirildi. Operasyonda 1 şüpheli yakalanırken, soruşturmayı derinleştiren ekipler 3 şüpheliyi daha gözaltına aldı. Toplam 4 şüpheli işlemleri için emniyete götürüldü.
İstanbul Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu veya uyarıcı madde imal ve ticaretinin önlenmesine yönelik çalışma başlattı.
Ekiplerin teknik ve fiziki takibi sonucu, Bayrampaşa'da bulunan bir panelvanda uyuşturucu madde olduğu tespit edildi.
ARAÇTAN YÜKLÜ MİKTARDA PREGABALİN ÇIKTI
Düzenlenen operasyonda panelvan durduruldu. Araçta yapılan aramada 486 kilo 450 gram uyuşturucu içerikli ilaç etken maddesi pregabalin ele geçirildi. Operasyonda 1 şüpheli gözaltına alındı.
3 ŞÜPHELİ DAHA YAKALANDI
Soruşturmayı derinleştiren ekipler, olayla bağlantılı olduğu değerlendirilen 3 şüpheliyi daha düzenlenen operasyonlarla yakaladı.
Toplam 4 şüpheli, işlemleri yapılmak üzere emniyete götürüldü.