Manifest'in kurucusu ve yapımcısı Tolga Akış hakkında yürütülen müstehcenlik soruşturması tamamlandı. Hazırlanan iddianamede Akış'ın, grubun gösteri ve içeriklerinin oluşturulması ile yayımlanmasına aracılık ettiği belirtilerek 6 aydan 3 yıla kadar hapisle cezalandırılması talep edildi.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazırlanan iddianamede Tolga Akış'ın müstehcen görüntüleri basın ve yayın yolu ile yayınladığı ve yayınlanmasına aracılık ettiğinin tespit edilmesi üzerine soruşturma işlemlerine başlanıldığı kaydedildi. "DANS FİGÜRLERİNDE HERHANGİ BİR SORUMLULUĞUM YOK" Akış alınan ifadesinde Manifest isimli müzik grubunun kurucusu olduğunu, müzik grubundaki kadınları Big Five Türkiye isimli yarışmada seçtiğini, Küçükçiftlikpark'ta gerçekleşen ve daha sonra Manifest grubunun üyesi olan 7 kişinin yargılandığı dosyada şüpheli olarak yer almadığını, grubun dans figürlerinin kendi yönetiminde gerçekleşmediğini, herhangi bir sorumluluğunun bulunmadığını, Manifest grubunun iş ilişkisindeki gelir paylaşım oranının yüzde 60'ını kızlara eşit miktarda dağıtıldığını ve yüzde 40'ının şirketin menajerlik projesine ayrıldığını beyan etti.

Manifest'in kurucusu Tolga Akış hakkında iddianame hazır | Fotoğraf: A Haber Arşiv Yapılan soruşturma sonucu Tolga Akış'ın, Manifest adlı grubun yapımcısı ve şirket sahibi olarak grubun tüm sorumluluğunu üstlendiği, gruba ait kişilerin kim olacağını Big Five adlı program aracılığı ile bizzat seçtiği, Manifest adlı grubun bütün konser ve gösteri işlemlerinin menajerlik şirketi aracılığı ile kendisinin yönetiminde programlanarak sergilendiği iddianamede belirtildi. Manifest grubu dosyasında toplumsal tehdit detayı! MANİFEST GRUBU DOSYASINDA TOPLUMSAL TEHDİT DETAYI! "STRATEJİK KARARLARI ALAN KİŞİ" Hazırlanan iddianamede şüpheli Akış'ın ilgili grubun finansal işlemlerini yürüttüğünün tespit edildiği, menajerlik tanımının grubun konserlerini ayarlamakla birlikte finansal süreçlerini de üstlenerek yapılması karşısında Tolga Akış'ın bu sorumluluğu alarak işlemler yaptığı, menajerliğin sadece bir temsil statüsünden çıktığı ve 'Manifest' isimli grubun yaptığı eylemlerin ve görsellerin içeriğinin mimarı yani grubun şovlarının sınırlarını belirleyen ve ticari başarısı için en stratejik kararları alan kişi olduğu iddianamede kaydedildi.

Müstehcenlik suçundan 3 yıla kadar hapis istendi | Fotoğraf: A Haber Arşiv Menajer konumunda olan kişinin grubun yapmış olduğu kareografilerin ve topluma servis edilecek konser görüntülerinin toplumdaki edep ve haya duygularını ne denli zaafiyete uğratacağından habersiz olamayacağı, aksine bu şovların, kıyafetlerin ve dansların bu duyguları kışkırttığından haberdar olarak pazarlama stratejisi olarak kullanıldığı, müstehcenlik suçunun en hassas noktalarından biri çocukların korunması olduğu, sahnede sergilenen ve bir yetişkinin dahi izlerken sınırların aşıldığını hissettiği şovların, fiziksel ve ruhsal gelişimini tamamlamış çocuklara ulaştırılması ve menajer olarak bunların yapılmasına göz yumulması ve planlanmasının kabul edilemeyeceği iddianamede belirtildi. Manifestin kurucusu Tolga Akış tutuklandı MANİFEST'İN KURUCUSU TOLGA AKIŞ TUTUKLANDI İddianamede sanatın, toplumsal değerleri ve gelişime açık olan çocukların psikolojik ve ruhsal alanını hiçe sayan ticari bir cinsel istismar aracına dönüşmesi halinde hukuki korumalardan yararlanamayacağı, bir sahnede toplumun edep ve haya duygularını zedeleyen, çocukların ruhsal gelişimine zarar veren performanslar sergilenmesine, menajer olarak sebebiyet verdiğinin tespit edildiği birlikte değerlendirildiğinde ''Manifest'' adlı grubun 7 kişi olan her bir kadının sergilediği eylemler nedeniyle ceza almasının yalnızca bu eylemlerin görünen kısmı olduğu iddianamede ifade edildi.