Zonguldak'ın Kadırga Yokuşu mevkiinde akşam saatlerinde çöken 3 katlı metruk binada yürütülen arama kurtarma çalışmalarında acı bilanço netleşti. Enkaz altından 1 kişinin cansız bedenine ulaşılırken, 1 yaralı ise sağ olarak kurtarıldı. Bölgedeki son durumu sıcağı sıcağına A Haber canlı yayınında Gazeteci Cengiz Çağlayan aktardı.

Zonguldak'ta 3 katlı bir binanın çökmesi sonucu altında kalan 2 kişiden biri yaralı olarak kurtarıldı. Diğer vatandaşı kurtarmak için ekipler çalışmalarını sürdürüyor.

A Haber Spikeri Haktan Uysal, "Zonguldak'ta 3 katlı bina çöktü. Enkaz altında kalanlar var. Zonguldak'tan çok sınırlı bir bilgi var, o bilgi 3 katlı bir binanın çöktüğü yönünde" ifadelerini kullandı. Olay yerine ait ilk kayıtların hava kararmak üzereyken çekildiğini belirten Uysal, bölgedeki hareketliliğin çok taze olduğunu vurguladı.

ZAMANLA YARIŞ: YARALILAR SEDYEYLE ÇIKARILDI Olay yerindeki arama kurtarma tablosunu detaylarıyla aktaran A Haber Spikeri Haktan Uysal, "AFAD ekiplerini, iş makinelerini görüyorum. Binanın enkazına şu anda müdahale ediliyor. İtfaiye ekipleri orada, polis ekipleri orada, bir bekçiyi de görüyoruz orada çalışmaları gerçekleştiriyorlar" sözleriyle tüm birimlerin teyakkuza geçtiğini ifade etti.

ENKAZ ALTINDA ZAMANLA YARIŞ

Olay yerinde hassas dinlemeler nedeniyle sessizlik çağrısı yapıldığını belirten Gazeteci Cengiz Çağlayan, "Biraz sessiz konuşuyorum çünkü arama kurtarma ekibi sessiz olmamızı istiyor. Az önce maalesef bir vatandaşımız ölü olarak çıkarıldı, bir vatandaşımız ise yaralı kurtarıldı" dedi. A Haber Stüdyo Spikeri'nin, "İlk gelen açıklamalar iki kişi olduğuna yönelikti, enkaz altında başka birileri olabilir mi?" sorusunu yöneltmesi üzerine alandaki ekiplerle irtibat kuran Gazeteci Cengiz Çağlayan, "Şu an itibarıyla enkaz altında kimsenin olmadığı ve arama kurtarma ekiplerinin çalışmalarını tamamladığı bilgisine ulaştık. Hayatını kaybeden vatandaşımıza Allah'tan rahmet diliyoruz" ifadelerini kullandı.

ŞİDDETLİ YAĞIŞ VE HEYELAN ETKİSİ

Binanın çöküş sürecine dair detayları paylaşan A Haber Spikeri, "17 Ekim'deki şiddetli yağışın ardından binanın bir kısmının çöktüğü, kalan bölümün ise bugün yıkıldığı bilgisi doğru mu?" sorusunu yöneltti. Bölgedeki coğrafi şartlara ve metruk yapılara dikkat çeken Gazeteci Cengiz Çağlayan, "Evet doğrudur, Zonguldak genelinde bu tür metruk binalar oldukça fazla. Aşırı yağış alan bölgemizde zemin suya doyduğunda heyelanlar meydana geliyor ve bu binalar risk altına giriyor" sözleriyle durumu özetledi.

ÇEVREDEKİ BİNALAR RİSK ALTINDA MI?

Çevrede tahliye edilen veya risk taşıyan başka yapıların bulunup bulunmadığına ilişkin soruyu da yanıtlayan Gazeteci Cengiz Çağlayan, "Kadırga Yokuşu'ndaki bu noktada çevredeki binalar yeni yapılmış durumda ve yakın çevrede başka metruk bina görünmüyor. Ancak kentin diğer semtlerinde benzer tehlikeyi barındıran birçok metruk yapı mevcut" değerlendirmesinde bulundu.