Arkadaşlık teklifini reddeden genç kızı öldürdü! Adana'da vahşet

Adana'nın Kozan ilçesindeki Dağılcak Mesire Alanı'nda Sevda Dinler (22), arkadaşlık teklifini reddettiği G.F. tarafından av tüfeğiyle vurularak öldürüldü. Şüpheli, bölgede yemek yiyen sivil polis memuru tarafından yakalandı.

Adana'nın Kozan ilçesinde. G.F., arkadaşlık teklifini reddeden Sevda Dinler ile tartışmaya başladı. Büyüyen tartışmada G.F., yanında getirdiği av tüfeğiyle Dinler'e ateş etti.

GENÇ KIZ HAYATINI KAYBETTİ

Dinler, kanlar içinde yere yığıldı. Bu sırada mesire alanında yemek yiyen bir sivil polis memuru G.F.'yi, müdahale ederek yakaladı. İhbarla olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri, Dinler'in hayatını kaybettiğini belirledi. Sevda Dinler'in cansız bedeni otopsi için morga kaldırıldı.

Gözaltına alınan G.F. jandarma Komutanlığı'na götürüldü.