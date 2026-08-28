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Manifest'in kurucusu Tolga Akış tutuklandı! İfadesinde ne dedi? Ahlaksız sözlere mizah kılıfı

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ahaber.com.tr Haber Merkezi
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Manifest'in kurucusu Tolga Akış tutuklandı! İfadesinde ne dedi? Ahlaksız sözlere mizah kılıfı

"Müstehcenlik", "uyuşturucu madde kullanma" ve "suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama" suçlarından yürütülen soruşturma kapsamında gözaltına alınan Manifest grubunun kurucusu ve menajeri Tolga Akış, tutuklandı. Öte yandan Akış'ın savcılık ifadesi de ortaya çıktı. Suçlamaları reddeden Akış, hakkındaki iddiaları gündeme getiren Mesut Adlin'in kendisine kin beslediğini öne sürerken, eşi Gizem Kaya'ya ait olduğu belirtilen müstehcen mesajlaşmaların ise eski olduğunu savundu.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Kaçakçılık, Narkotik ve Ekonomik Suçlar Soruşturma Bürosu tarafından yürütülen soruşturma kapsamında gözaltına alınan Manifest grubunun kurucusu ve menajeri Tolga Akış, işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

TUTUKLANDI

Müstehcenlik, uyuşturucu madde kullanma ve suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama suçlamaları kapsamında gözaltına alınan Tolga Akış, emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından tutuklama talebiyle sulh ceza hakimliğine sevk edildi.

Akış, hakimlikteki sorgusunun ardından tutuklanarak cezaevine gönderildi.

TOLGA AKIŞ GÖZALTINA ALINDI! DETAYLAR A HABER'DE

TOLGA AKIŞ İFADESİNDE NE DEDİ?

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığının 2026/107949 sayılı soruşturması kapsamında gözaltına alınan Tolga Akış, savcılıkta ifade verdi.

Akış'ın ifadesinin ardından hazırlanan 28 Ağustos 2026 tarihli sevk yazısında, Manifest grubunun kurucusu ve yapımcısı olduğu, çeşitli tarihlerde konserler organize ettiği ve grubun faaliyetlerinin geniş kitlelere ulaştırılmasında rol aldığı belirtildi.

Savcılık, Akış hakkında Türk Ceza Kanunu'nun 226/2. maddesinde düzenlenen "müstehcen yayınların yayımlanmasına aracılık etmek" suçundan kuvvetli suç şüphesini gösteren olgular ile tutuklama nedeninin bulunduğu değerlendirmesinde bulunarak nöbetçi sulh ceza hakimliğinden tutuklama talep etti.

SAVCILIK: "MESELE SADECE ÇIPLAKLIK DEĞİL"

Tutuklama talebine ilişkin sevk yazısında, "müstehcenlik" kavramının yalnızca çıplaklık ya da bedenin görünürlüğü üzerinden değerlendirilemeyeceği belirtildi.

Savcılık, içeriklerin bütünü, sunuluş biçimi ve ulaştığı kitlenin birlikte değerlendirilmesi gerektiğine dikkat çekti. Özellikle çocukların ruhsal, ahlaki ve sosyal gelişimlerinin korunmasının da değerlendirmede göz önünde bulundurulduğu kaydedildi.

TCK'nın 226/2. maddesi kapsamında yalnızca müstehcen içeriğin üretilmesinin değil, basın ve yayın yoluyla yayımlanmasının veya yayımlanmasına aracılık edilmesinin de cezai sorumluluk doğurabileceği vurgulandı.

Manifest'in kurucusu Tolga Akış tutuklandı! İfadesinde ne dedi? Ahlaksız sözlere mizah kılıfı - 1

"ÇOCUK VE GENÇLER FİLTRELEME OLMADAN ULAŞABİLİYOR"

Savcılığın tutuklama talebinde, Manifest'e ilişkin soruşturma konusu görüntü ve paylaşımların çok sayıda kişi tarafından görüntülenerek geniş kitlelere ulaştığı belirtildi.

Özellikle çocuk ve gençlerin söz konusu içeriklere herhangi bir filtreleme mekanizması olmaksızın doğrudan ulaşabilmesinin soruşturma açısından önem taşıdığı ifade edildi.

Sevk yazısında, Anayasa'nın 41. maddesinde yer alan ailenin korunması ve çocuk haklarına ilişkin hükümlere de yer verildi. Devletin çocukların korunması konusunda pozitif yükümlülüğünün bulunduğuna dikkat çekildi.

Savcılık, Akış'ın Manifest grubunun yapımcısı sıfatıyla grubun faaliyet ve eylemlerinin geniş kitlelere ulaşacak şekilde basın, yayın ve diğer iletişim araçları üzerinden kamuya sunulmasında sorumluluğu bulunduğu değerlendirmesini yaptı.

MANİFEST'İN PARA TRAFİĞİ DE SORULDU

Akış'ın savcılık ifadesinde soruşturmanın mali boyutuna ilişkin sorular da yöneltildi. Akış'a hesaplarına yurt dışından gelen paraların kaynağı soruldu.

Akış, yurt dışından yalnızca YouTube, Spotify ve Apple gibi dijital müzik servislerinden gelir elde edildiğini savundu.

Manifest'in gelir paylaşım sistemine ilişkin de bilgi veren Akış, elde edilen gelirin yüzde 60'ının grup üyelerine eşit şekilde dağıtıldığını, yüzde 40'ının ise şirket bünyesinde Manifest projesinin giderleri için kullanıldığını söyledi.

Hesaplarının suç gelirlerinin aklanmasında kullanıldığı yönündeki şüpheleri reddeden Akış, "Hiçbir zaman hesaplarımı suç gelirlerini aklamak için kullanmadım." dedi.

Akış ayrıca gözaltına alındığında telefon şifresini kendi rızasıyla verdiğini belirterek banka hesapları ve telefonunun incelenmesi halinde savunmasının doğrulanacağını ileri sürdü.

Fotoğrafçı Mesut Adlin Fotoğrafçı Mesut Adlin

MANİFEST ÜYELERİNE SOSYAL MEDYA KISITLAMASINI KABUL ETTİ

Akış'a, Manifest üyelerinin kendi sosyal medya hesaplarından bağımsız reklam paylaşımı yapamadıkları yönündeki iddia da soruldu.

Akış, bu iddianın "kısmen doğru" olduğunu kabul etti. "Bunu projeyi korumak için getirdik." diyen Akış, grup üyelerinin sözleşmeye aykırı hareket etmeleri halinde kazançlarıyla orantılı belirli bir cezai şart bulunduğunu da doğruladı.

Böylece grup üyelerinin sosyal medya faaliyetleri üzerinde sözleşmeden kaynaklanan bir kontrol mekanizmasının bulunduğu, Akış'ın ifadesiyle savcılık tutanağına girmiş oldu.

"KİMLERLE GÖRÜŞECEKLERİNE KARIŞILDI" İDDİASINI REDDETTİ

Akış, grup üyelerinin başka kişilerle görüşmelerinin yasaklandığı yönündeki iddiaları ise reddetti.

Üyelerin kendisiyle tatile çıkmak zorunda bırakıldığı yönündeki haberleri de kabul etmeyen Akış, sosyal medyada dolaşıma giren görüntülerin yaklaşık 1,5 yıl önce gerçekleştirilen bir günlük toplu tatil sırasında çekildiğini savundu.

Hasta olan üyelerin baskı altında sahneye çıkarıldığı iddiasına da karşı çıkan Akış, Yenikapı konserinde rahatsızlanan Hilal isimli grup üyesinin iki doktordan onay alınmadan yeniden sahneye çıkarılmadığını söyledi.

KÜÇÜKÇİFTLİK PARK KONSERİ DE SORULDU

Soruşturmanın dikkat çeken başlıklarından biri de 6 Eylül 2025'te KüçükÇiftlik Park'ta gerçekleştirilen Manifest konseri oldu.

Akış, Manifest grubunun yedi üyesinin TCK'nın 225/1. maddesi kapsamında yargılandığı söz konusu dosyada kendisinin şüpheli olmadığını belirtti. Konserdeki dans figürlerinin kendi yönetiminde gerçekleşmediğini savunan Akış, "Herhangi bir şekilde benim sorumluluğum söz konusu değildir." dedi.

Savcılık ise sevk yazısında Akış'ın grubun kurucusu ve yapımcısı olmasına, konserleri organize etmesine ve Manifest faaliyetlerinin geniş kitlelere ulaştırılmasındaki rolüne özellikle dikkat çekti.

SAVCILIK YAPIMCI SIFATINA DİKKAT ÇEKTİ

Akış savunmasında sahne performanslarının kendi yönetiminde olmadığını belirtirken, savcılık cezai sorumluluğu yalnızca sahnedeki doğrudan eylemler üzerinden değerlendirmedi.

Sevk yazısında, TCK'nın 226/2. maddesinin müstehcen olduğu değerlendirilen içeriklerin yayımlanmasına aracılık edilmesini de kapsadığına dikkat çekildi.

Bu kapsamda Akış'ın Manifest projesinin kurucusu ve yapımcısı olması, grubun konserlerini organize etmesi ve içeriklerin geniş kitlelere sunulmasındaki konumu, tutuklama talebinin dayanakları arasında gösterildi.

Tolga Akış ve eşi Gizem KayaTolga Akış ve eşi Gizem Kaya

MESUT ADLİN'LE İLGİLİ YAZIŞMALAR DA SORULDU

Akış'a sosyal medyada yayımlanan bazı yazışmalar da soruldu.

Mesut Adlin'i daha önce Manifest projelerinde fotoğrafçı olarak çalışması nedeniyle tanıdığını belirten Akış, Adlin hakkında kadınların taciz iddialarının gündeme gelmesinin ardından birlikte çalışmayı bıraktıklarını söyledi.

Akış, sosyal medyaya yansıyan mesajların eşi Gizem Akış, Zeynep Sürmeli ve Mesut Adlin arasındaki konuşmalar olduğunu belirterek, söz konusu mesajların "mizah amaçlı" olduğunu savundu.

Mesajların sohbetin tamamı paylaşılmadan seçilerek yayımlandığını ve kendisiyle grubu itibarsızlaştırmak amacıyla kullanıldığını ileri sürdü.

"TROLL VE BOT HESAPLARLA PR YAPMADIK"

Manifest'in sosyal medya görünürlüğünün yapay biçimde artırıldığı, troll veya bot hesaplar üzerinden PR çalışması yürütüldüğü yönündeki iddialar da Akış'a yöneltildi.

Akış, "Troll bot hesaplarında hiçbir şekilde dahlimiz yok. Kendi fan kitlemiz kendileri paylaşımlar yapmaktadır." diyerek iddiaları reddetti.

Manifest'in yurt dışına açılması amacıyla Netflix'e proje sunduklarını da anlatan Akış, ilk etapta bir dizi projesi teklif ettiklerini söyledi. Netflix'in grubun dizisi yerine belgeselinin daha fazla ses getirebileceği yönünde görüş bildirdiğini belirten Akış, bunun üzerine belgesel çalışmasına başladıklarını ifade etti.

SAVCILIK SAVUNMAYI YETERLİ BULMADI

Savcılık, Akış'ın savunmalarına rağmen soruşturma dosyasındaki mevcut delilleri, suçun vasıf ve mahiyetini ve yasada öngörülen cezanın üst sınırını birlikte değerlendirdi.

Akış'ın Manifest grubunun kurucusu ve yapımcısı sıfatıyla soruşturma konusu faaliyetlerin kamuya sunulması ve geniş kitlelere ulaştırılmasındaki rolü nedeniyle TCK'nın 226/2. maddesi kapsamında kuvvetli suç şüphesinin bulunduğu kanaatine varıldı.

Başsavcılık, Ceza Muhakemesi Kanunu'nun 100 ve devamı maddeleri uyarınca Tolga Akış'ın "müstehcen yayınların yayımlanmasına aracılık etmek" suçundan tutuklanmasını talep etti.

Akış, çıkarıldığı nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

Fotoğraf-DHAFotoğraf-DHA

Akış'ın evinde arama yapıldığı bildirildi.

MANİFEST'İN KURUCUSU TOLGA AKIŞ GÖZALTINDA! O ANLARA DAİR İLK GÖRÜNTÜLER ORTAYA ÇIKTI

Akış'ın gözaltına alındığı anlara dair fotoğraf ortaya çıktı.

(Fotoğraf: ahaber.com.tr)(Fotoğraf: ahaber.com.tr)

Evinde yapılan aramalarda ise çok sayıda altın, para ve 10 milyon TL değerinde senet bulundu.

DETAYLAR A HABER'DE

A Haber Muhabiri Kadir Mercan, "Tolga Akış, İstanbul'dan İzmir'e gitmek üzereyken İstanbul Havalimanı'nda gözaltına alındı. Kendisi uçağa dahi binmişti ancak bu kapsamda hem teknik hem de fiziki takip yapılıyordu. Takip sonucunda savcılık kararı doğrultusunda uçak bir süre bekletildi ve ardından emniyet güçleri tarafından gözaltı işlemi gerçekleştirildi" ifadelerini kullandı.

TOLGA AKIŞ ADLİYEYE SEVK EDİLDİ

Operasyonun detaylarına değinen Kadir Mercan, "Akış, sağlık kontrolünün ardından İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü'ne getirildi. Hakkındaki suçlamalar müstehcenlik, uyuşturucu madde kullanma ve suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama olarak kaydedildi. Ayrıca evinde yapılan aramalarda yüklü miktarda döviz ve altınla birlikte, yaklaşık 10 milyon TL değerinde bir senede de el konulduğunu belirtebiliriz" sözleriyle operasyonun çapını aktardı.

İFADE SÜRECİ SAVCILIKTA DEVAM EDECEK

Kadir Mercan, "Savcılık, Akış'ın ifadesinin mevcutlu bir şekilde bizzat alınmasını istedi. Bu nedenle emniyette herhangi bir ifade işlemi yapılmayacak. Yarın sabah saatlerinde İstanbul Adalet Sarayı'na sevk edilecek ve ilk ifadesini doğrudan savcı huzurunda verecek" açıklamasıyla süreci detaylandırdı.

SAVCILIKTAN AÇIKLAMA

Savcılık açıklamasında şu ifadeler yer aldı:

"Cumhuriyet başsavcılığımızca yürütülen soruşturma kapsamında menajer Tolga Akış müstehcenlik, uyuşturucu madde kullanma ve suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama suçlamasıyla gözaltına alınmıştır"

Manifest'in kurucusu Tolga Akış tutuklandı! İfadesinde ne dedi? Ahlaksız sözlere mizah kılıfı - 2

LONDRA PLANININ NEDENİ ANLAŞILDI

Tolga Akış, geçtiğimiz haftalarda yaptığı açıklamada Manifest grubunun İstanbul'daki ortak evlerinin kapanacağını ve Londra'da ortak bir mesken oluşturacaklarını söylemişti.

Bu açıklama, Manifest'in Londra'ya taşınacağı yönündeki spekülasyonlara neden olmuştu. Akış ise daha sonra yaptığı açıklamada, "Londra, global çalışmalarımızı ve iş birliklerimizi başlatacağımız ve sürdüreceğimiz lokasyon olacak" ifadelerini kullanarak grubun Londra planının detaylarını paylaşmıştı.

Tolga Akış aynı zamanda Hypers ajansının kurucusu.Tolga Akış aynı zamanda Hypers ajansının kurucusu.

Manifest grubunun kurucusu ve menajeri Tolga Akış, son dönemde çeşitli iddialar ve hukuki süreçlerle gündeme gelmişti.

Geçtiğimiz yıl Beşiktaş KüçükÇiftlik Park'ta verilen bir konserin ardından grup üyeleri hakkında "hayasızca hareketler" ve "teşhircilik" suçlamalarıyla soruşturma başlatılmıştı. Üyeler, ifadelerinin ardından adli kontrol şartıyla serbest bırakılırken konser görüntülerine erişim engeli getirilmiş ve grubun Türkiye turnesi iptal edilmişti.

Tolga Akış ise o dönemde süreci hukuk ekibiyle yürüttüklerini ve güvenliği önceliklendirdiklerini açıklamıştı.

"SÖZLEŞME İDDİALARI" TARTIŞMA YARATTI

Geçtiğimiz aylarda sosyal medyada dolaşıma giren "Manifest sözleşme şartları" iddiaları da gündem olmuştu. Akış, söz konusu iddiaların uydurma olduğunu belirterek hukuki süreç başlattığını duyurmuştu.

Manifest'in kurucusu Tolga Akış tutuklandı! İfadesinde ne dedi? Ahlaksız sözlere mizah kılıfı - 3

GRUBUN ESKİ FOTOĞRAFÇISI SKANDAL İDDİALARDA BULUNDU

Son olarak grubun eski fotoğrafçısı Mesut Adlin, yaklaşık 15 dakikalık bir video yayımlayarak Manifest, Tolga Akış ve eşi Gizem Kaya hakkında çeşitli iddialarda bulundu.

Adlin; grup üyeleriyle uzun süreli sözleşmeler yapıldığını, Spotify ve YouTube gelirlerinin büyük bölümünün Akış tarafına kaldığını, konser gelirlerinden üyelerin sınırlı pay aldığını ve grup üyelerinin özel hayatlarına müdahale edildiğini öne sürdü.

Söz konusu video sosyal medyada kısa sürede gündem oldu.

Tolga Akış'ın avukatı ise iddialar ve yapılan yayınla ilgili olarak "asılsız suçlamalar" ile "tehdit ve şantaj niteliğindeki eylemler" gerekçesiyle İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığına suç duyurusunda bulunulduğunu açıkladı.

Başvurunun ardından Adlin'in evinde arama ve el koyma işlemleri gerçekleştirildi ve Adlin gözaltına alındı. Adlin, ifade işlemlerinin ardından serbest bırakıldı.

Adlin ise tehdit ve şantajın söz konusu olmadığını, videoda dile getirdiği konulara ilişkin belgeleri yetkili mercilere sunduğunu ve kendisinin de hukuki süreç başlattığını belirtti.

Manifest'in kurucusu Tolga Akış tutuklandı! İfadesinde ne dedi? Ahlaksız sözlere mizah kılıfı - 4

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