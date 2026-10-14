Kahramanmaraş'ta okulda yayılan koku sonrası 20 öğrenci hastaneye kaldırıldı: İki okul tahliye edilerek tatil edildi
Kahramanmaraş'ta Zekeriya Tanrıverdi İmam Hatip Ortaokulu'nda yayılan koku nedeniyle rahatsızlanan 20 öğrenci hastaneye kaldırıldı. Rahatsızlığın yakındaki inşaatta kullanılan kimyasal bir maddeden kaynaklandığı değerlendirilirken Zekeriya Tanrıverdi İmam Hatip Ortaokulu ile Şehit Ahmet Gülbahar Ortaokulu tahliye edilerek 1 günlüğüne tatil edildi.
Kahramanmaraş'ta bir ortaokulda yayılan koku paniğe neden oldu. Zekeriya Tanrıverdi İmam Hatip Ortaokulu'nda rahatsızlanan 20 öğrenci, ambulanslarla kentteki çeşitli hastanelere kaldırıldı.
Olayın ardından polis, sağlık, AFAD ve itfaiye ekipleri okulda çalışma başlattı.
OKULDA YAYILAN KOKU SONRASI ÖĞRENCİLER RAHATSIZLANDI
Olay, sabah saatlerinde Kadir Paşa Bulvarı'ndaki Zekeriya Tanrıverdi İmam Hatip Ortaokulu'nda meydana geldi.
Okulda yayılan kokunun ardından bazı öğrencilerin rahatsızlandığını fark eden okul idarecileri durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi.
İhbar üzerine bölgeye polis, sağlık, AFAD ve itfaiye ekipleri sevk edildi.
20 ÖĞRENCİ HASTANEYE KALDIRILDI
Rahatsızlanan 20 öğrenci, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulanslarla kentteki çeşitli hastanelere götürüldü.
KİMYASAL MADDENİN KAYNAĞI ARAŞTIRILIYOR
Öğrencilerde görülen rahatsızlığın, okulun yanındaki inşaatta boya ve kaplama endüstrisinde kullanılan kimyasal bir maddeden kaynaklanmış olabileceği değerlendiriliyor.
Ekiplerin olayın kesin nedenini belirlemeye yönelik çalışmaları sürüyor.
İKİ OKUL TAHLİYE EDİLDİ
Tedbir amacıyla Zekeriya Tanrıverdi İmam Hatip Ortaokulu tahliye edildi.
Okulun yanında bulunan Şehit Ahmet Gülbahar Ortaokulu da tahliye kapsamına alındı.
Her iki okulda öğrenciler binadan çıkarıldı.
1 GÜNLÜĞÜNE TATİL EDİLDİ
Olayın ardından iki okulda da eğitime 1 gün süreyle ara verildi.
Bölgede AFAD, itfaiye ve diğer ekiplerin incelemeleri sürerken olayla ilgili soruşturma başlatıldı.