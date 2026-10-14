Kahramanmaraş'ta bir ortaokulda yayılan koku paniğe neden oldu. Zekeriya Tanrıverdi İmam Hatip Ortaokulu'nda rahatsızlanan 20 öğrenci, ambulanslarla kentteki çeşitli hastanelere kaldırıldı.

Olayın ardından polis, sağlık, AFAD ve itfaiye ekipleri okulda çalışma başlattı.

OKULDA YAYILAN KOKU SONRASI ÖĞRENCİLER RAHATSIZLANDI

Olay, sabah saatlerinde Kadir Paşa Bulvarı'ndaki Zekeriya Tanrıverdi İmam Hatip Ortaokulu'nda meydana geldi.

Okulda yayılan kokunun ardından bazı öğrencilerin rahatsızlandığını fark eden okul idarecileri durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi.

İhbar üzerine bölgeye polis, sağlık, AFAD ve itfaiye ekipleri sevk edildi.