Diyarbakır'da zehirlenme şüphesi: 11 öğrenci hastaneye kaldırıldı

Diyarbakır'ın Çermik ilçesinde bulunan Çermik Fen Lisesi'nde 11 öğrenci, yedikleri yiyeceğin ardından karın ağrısı şikayeti yaşadı. İhbar üzerine okula 112 Acil Sağlık ve polis ekipleri sevk edilirken, öğrenciler ilk müdahalelerinin ardından hastaneye kaldırıldı. Yapılan muayene ve tetkiklerde öğrencilerde herhangi bir zehirlenme bulgusuna rastlanmadı. Öğrenciler, işlemlerinin tamamlanmasının ardından taburcu edilerek evlerine gönderildi.