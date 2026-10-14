Manisa'da yaşayan 55 yaşındaki Serap Konuşkan'ın 4 yıl önce geçirdiği safra kesesi ameliyatının ardından yaşadığı sağlık sorunlarının nedeni ortaya çıktı. Yapılan incelemelerde Konuşkan'ın vücudunda cerrahi gazlı bez (spanç) unutulduğu ve yabancı cismin kalın bağırsağını delerek içine yerleştiği belirlendi. Olayla ilgili 2 doktor hakkında "görevi kötüye kullanma" suçundan 3 aydan 1 yıla kadar hapis cezası istemiyle dava açıldı.

Konuşkan, ameliyat olduğu hastaneye şikayet dilekçesi verdi ve 14 Şubat 2024'te bu kez Dr. S.Ö. tarafından ameliyat edildi.

Ancak taburcu edilmesinin ardından uzun süre geçmesine rağmen iyileşemeyen Konuşkan'ın sağlık sorunları devam etti.

Yapılan ultrason incelemesinde safra kesesinde taş tespit edilen Konuşkan'a ameliyat olması gerektiği söylendi. Operasyonun daha donanımlı bir hastanede yapılmasının önerilmesi üzerine başka bir sağlık kuruluşuna başvuran Konuşkan, 28 Haziran 2022'de genel cerrah Y.Ö. tarafından ameliyat edildi.

Evli ve 2 çocuk annesi Serap Konuşkan, 13 Haziran 2022'de mide yanması, ekşime ve ağrı şikayetleriyle o dönem yaşadığı İzmir'de bir hastaneye başvurdu.

Yaşadığı sağlık sorunları nedeniyle birden fazla ameliyat geçiren Serap Konuşkan, 4 yıldır zorlu bir süreç yaşadığını söyledi. (Foto: DHA)

ADLİ TIP RAPORU DOSYAYA GİRDİ: 2 DOKTORA DAVA

Sağlık sorunlarının devam etmesi üzerine Serap Konuşkan, Manisa Cumhuriyet Başsavcılığına suç duyurusunda bulundu.

Yürütülen soruşturma kapsamında doktorlar Y.Ö. ve S.Ö. hakkında "görevi kötüye kullanma" suçundan 3 aydan 1 yıla kadar hapis cezası istemiyle dava açıldı. İddianame, Manisa 1. Asliye Ceza Mahkemesi tarafından kabul edildi.

Dosyada, Adli Tıp Kurumu Başkanlığı Adli Tıp 7. İhtisas Kurulunun hazırladığı rapora da yer verildi.

Raporda, 6 Şubat 2024'te yapılan kolonoskopide, Y.Ö. tarafından 2022 yılında gerçekleştirilen ameliyat sırasında Konuşkan'ın vücudunda yabancı cisim (spanç) unutulduğunun anlaşıldığı belirtildi.

"İÇİNİZDE SARGI BEZİ UNUTULMUŞ"

Yaşadığı süreci anlatan Serap Konuşkan, ameliyatın ardından başlayan ağrılarının yaklaşık 1,5 yıl sonra şiddetlendiğini söyledi.

Konuşkan, şunları anlattı:

"2022 yılında hastanede laparoskopik yöntemle safra kesesi ameliyatı oldum. Ameliyat sonrası ağrılarım oluyordu. Ancak 1,5 yıl sonra çok şiddetlendi. Farklı bir hastaneye başvurdum. Burada yapılan çekimlerde içi keseciklerle dolu kalın bağırsağımda büyük bir kitle olduğu belirlendi. Bunun üzerine Manisa'da özel bir merkezde tekrar bu çekimi yaptırdım. Buradaki doktor çok büyük bir şaşkınlıkla, 'İçinizde bir sargı bezi unutulmuş ve bu sargı bezi kalın bağırsağınızı delip içine girmiş. Derhal ameliyat olmanız gerekiyor' dedi. Bunun ağır bir ameliyat olacağını, çeşitli aşamaları da içinde barındıracağını söyledi."

"7-8 AY ENFEKSİYON VE GÖĞÜS TEDAVİSİ GÖRDÜM"

Ameliyatların ardından ciddi sağlık sorunları yaşadığını belirten Konuşkan, tedavi sürecinin hem kendisi hem de ailesi için oldukça yıpratıcı olduğunu ifade etti.

Konuşkan, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Defalarca radyasyona maruz kaldım. Çekimler yapıldı. Karaciğerimde sıvı birikti, sıvı alındı. Akciğerlerimin söndüğü söylendi. Nefes alamaz hale gelmiştim. Hastaneden çıktıktan sonra tekrar enfeksiyon doktoruna, göğüs doktoruna gittim. 7-8 ay enfeksiyon ve göğüs tedavisi gördüm. Bu süreçte karnımın içi yine yaklaşık 2 ay kadar açık kaldı. Dikişlerim kapanmadı. Manisa'da tekrar bir ameliyat oldum. Bir ameliyat daha olmam gerekiyor. Benim de ailemin de sabrı kalmadı."

İki doktor hakkında açılan davanın yargılama süreci devam ediyor.