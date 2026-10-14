Kayseri'nin Melikgazi ilçesinde babası Süleyman Dirik'i bıçaklayarak öldüren A.D., ardından ilaç içerek intihara kalkıştı. Şüphelinin babasının cansız bedeniyle bir gün boyunca aynı evde kaldığı ve çektiği videoyu bir yakınına göndermesi üzerine olayın ortaya çıktığı öğrenildi.

BABA VE OĞUL ARASINDA TARTIŞMA ÇIKTI

Olay, Kayseri'nin Melikgazi ilçesine bağlı Selçuklu Mahallesi Battalgazi Bulvarı'ndaki 8 katlı binanın zemin katında meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Süleyman Dirik ile oğlu A.D. arasında henüz bilinmeyen bir nedenle tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesi üzerine A.D., babasını bıçaklayarak öldürdü.