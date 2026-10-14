Babasını öldürdü, cesediyle 1 gün yaşadı! Kayseri'de korkunç olay
Kayseri'nin Melikgazi ilçesinde A.D., tartıştığı babası Süleyman Dirik'i bıçaklayarak öldürdü. Babasının cansız bedeniyle bir gün aynı evde kalan şüpheli, ardından ilaç içerek intihara kalkıştı. Olay, A.D.'nin çektiği videoyu bir yakınına göndermesiyle ortaya çıktı.
Kayseri'nin Melikgazi ilçesinde babası Süleyman Dirik'i bıçaklayarak öldüren A.D., ardından ilaç içerek intihara kalkıştı. Şüphelinin babasının cansız bedeniyle bir gün boyunca aynı evde kaldığı ve çektiği videoyu bir yakınına göndermesi üzerine olayın ortaya çıktığı öğrenildi.
BABA VE OĞUL ARASINDA TARTIŞMA ÇIKTI
Olay, Kayseri'nin Melikgazi ilçesine bağlı Selçuklu Mahallesi Battalgazi Bulvarı'ndaki 8 katlı binanın zemin katında meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Süleyman Dirik ile oğlu A.D. arasında henüz bilinmeyen bir nedenle tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesi üzerine A.D., babasını bıçaklayarak öldürdü.
BABASININ CANSIZ BEDENİYLE 1 GÜN AYNI EVDE KALDI
Olaydan bir gün önce eve uyuşturucu madde etkisinde geldiği belirtilen A.D.'nin, babasıyla tartıştıktan sonra cinayeti işlediği öğrenildi. Babasının cansız bedeniyle bir gün boyunca aynı evde kalan şüphelinin, babasının videosunu çekerek bir yakınına gönderdiği belirtildi. Görüntülerin ardından yapılan ihbar üzerine polis ve sağlık ekipleri adrese sevk edildi.
İLAÇ İÇEREK İNTİHARA KALKIŞTI
Babasını öldürdükten sonra ilaç içerek intihara kalkışan A.D., olay yerindeki ilk müdahalenin ardından polis eşliğinde ambulansla hastaneye kaldırıldı. Adrese gelen sağlık ekipleri, Süleyman Dirik'in hayatını kaybettiğini belirledi. Polis ekipleri çevrede geniş güvenlik önlemleri alırken, olay yeri inceleme çalışmalarının tamamlanmasının ardından Dirik'in cansız bedeni otopsi için Adli Tıp Kurumu Kayseri Grup Başkanlığına götürüldü.