Erzurum'da emekli astsubay 40 güvercini için ev kiraladı: Aylık masrafı 10 bin TL
Erzurum'da yaşayan 58 yaşındaki emekli astsubay Ahmet Özkalıpçı, çocukluğundan beri hayalini kurduğu güvercin yetiştiriciliği için 40 kuşuna ayrı bir ev kiraladı. 3+1 sobalı eve aylık 3 bin 500 lira kira ödeyen Özkalıpçı'nın yem, elektrik, su ve ısınma giderleriyle birlikte masrafı 10 bin lirayı buluyor.
Erzurum'un Yakutiye ilçesine bağlı Gürcükapı semtinde yaşayan emekli kıdemli başçavuş Ahmet Özkalıpçı, yıllarca ertelemek zorunda kaldığı çocukluk tutkusunu emekliliğinde hayata geçirdi. Türk Silahlı Kuvvetlerinde 32 yıl astsubay olarak görev yapan Özkalıpçı, 2019 yılında emekli olduktan sonra Şebap güvercinleri beslemeye başladı.
Yaklaşık 40 güvercini bulunan Özkalıpçı, kuşlarının bakımı ve arkadaşlarıyla vakit geçirmek için 3+1 sobalı bir ev kiraladı. Evi güvercinlerine ayıran emekli astsubay, burada hem kuşlarıyla ilgileniyor hem de kendisi gibi güvercin meraklısı dostlarıyla bir araya geliyor.
32 YILLIK MESLEK HAYATININ ARDINDAN TUTKUSUNA KAVUŞTU
Güvercinlere ilgisinin çocukluk yıllarına dayandığını anlatan Özkalıpçı, görev yaptığı dönemde yoğun çalışma şartları nedeniyle bu merakına yeterince zaman ayıramadığını söyledi.
Emekliliğin kendisine yıllardır istediği uğraşa yönelme fırsatı verdiğini belirten Özkalıpçı, yaşadıklarını şu sözlerle anlattı:
"32 yıl Türk Silahlı Kuvvetleri'nde astsubay olarak görev yaptım. 2019 yılında en son görev yerim Erzurum'du. Erzurum'da emekli oldum sonra da burada yaşamaya devam ettim. Benim küçüklükten, gençlikten itibaren bu kuşlara karşı bir ilgim, merakım vardı. Ama çalışma şartlarımızdan dolayı ilgilenemedik, zaman ayıramadık. Emekli olduktan sonra emeklilik bize bunlara zaman ayırma fırsatı verdi. O gün, bu gündür işte 7 yıldır da bu kuşlarla uğraşıyoruz."
AYLIK MASRAFI 10 BİN LİRAYI BULUYOR
Özkalıpçı'nın güvercinleri için kiraladığı evin aylık kirası 3 bin 500 lira. Elektrik, su, yem ve kış aylarında kullanılan sobanın odun-kömür giderleri de eklendiğinde toplam masraf yaklaşık 10 bin liraya ulaşıyor.
Bütün bu harcamalara rağmen kuşlarıyla ilgilenmekten büyük mutluluk duyduğunu belirten Özkalıpçı, kiraladığı evi arkadaşlarıyla oturup sohbet edebilecekleri şekilde düzenlediklerini anlattı.
Özkalıpçı, "3+1 sobalı bir evimiz var. Orayı arkadaşlarla beraber oturacak şekle getirdik. Burada zaman zaman oturuyoruz, sohbet ediyoruz arkadaşlarla vakit geçiriyoruz. Evin kirasını ödüyoruz, elektrik masrafı, su masrafı ve diğer masraflarını karşılıyoruz. Kışın sobamız yanıyor, odun kömür masrafı oluyor. Ama bunlar bize hiç dokunmuyor, bize zevk veriyor. Evin kirası 3 bin 500 lira. Buranın kışın elektriği, suyu, sobasıyla bana 10 bin liraya mal oluyor" dedi.
MİLYONLARCA LİRALIK GÜVERCİNLERİNE FİYAT BİÇEMİYOR
Özkalıpçı'nın yetiştirdiği Şebap güvercinleri, 'Miski' ve 'Gök' olarak adlandırılan türlerden oluşuyor. Yaklaşık 40 kuşunun toplam değerinin milyonlarca lirayı bulduğu belirtilse de emekli astsubay, güvercinlerini kazanç sağlamak amacıyla beslemediğini söylüyor.
Kuşlarının maddi değerinden çok bu uğraş sayesinde kurduğu dostlukların kendisi için anlam taşıdığını vurgulayan Özkalıpçı, "40'a yakın kuşum var. Şebap güvercin diyoruz bunlara. Bendekiler 'Miski' ve 'Gök' diye tabir ettiğimiz kuşlar. Ben kuşlarıma fiyat biçemiyorum, şöyle biçemiyorum. Bu kuşların bana kazandırmış olduğu arkadaşlıklar, dostluklar benim için daha önemli. Burada oturup birkaç arkadaşla beraber bir bardak çay eşliğinde yaptığımız muhabbet bana çok daha büyük zevk veriyor" ifadelerini kullandı.
2019 yılında başladığı güvercin yetiştiriciliğini yedi yıldır sürdüren Özkalıpçı, kuşları için yaptığı harcamaları bir yük olarak görmüyor. Emekli astsubay için kiraladığı ev, güvercinlerine bakmanın yanı sıra dostlarıyla bir araya geldiği özel bir buluşma noktası olmayı sürdürüyor.