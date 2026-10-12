Yaklaşık 40 güvercini bulunan Özkalıpçı, kuşlarının bakımı ve arkadaşlarıyla vakit geçirmek için 3+1 sobalı bir ev kiraladı. Evi güvercinlerine ayıran emekli astsubay, burada hem kuşlarıyla ilgileniyor hem de kendisi gibi güvercin meraklısı dostlarıyla bir araya geliyor.

"32 yıl Türk Silahlı Kuvvetleri'nde astsubay olarak görev yaptım. 2019 yılında en son görev yerim Erzurum'du. Erzurum'da emekli oldum sonra da burada yaşamaya devam ettim. Benim küçüklükten, gençlikten itibaren bu kuşlara karşı bir ilgim, merakım vardı. Ama çalışma şartlarımızdan dolayı ilgilenemedik, zaman ayıramadık. Emekli olduktan sonra emeklilik bize bunlara zaman ayırma fırsatı verdi. O gün, bu gündür işte 7 yıldır da bu kuşlarla uğraşıyoruz."

Özkalıpçı, "3+1 sobalı bir evimiz var. Orayı arkadaşlarla beraber oturacak şekle getirdik. Burada zaman zaman oturuyoruz, sohbet ediyoruz arkadaşlarla vakit geçiriyoruz. Evin kirasını ödüyoruz, elektrik masrafı, su masrafı ve diğer masraflarını karşılıyoruz. Kışın sobamız yanıyor, odun kömür masrafı oluyor. Ama bunlar bize hiç dokunmuyor, bize zevk veriyor. Evin kirası 3 bin 500 lira. Buranın kışın elektriği, suyu, sobasıyla bana 10 bin liraya mal oluyor" dedi.

Özkalıpçı'nın güvercinleri için kiraladığı evin aylık kirası 3 bin 500 lira. Elektrik, su, yem ve kış aylarında kullanılan sobanın odun-kömür giderleri de eklendiğinde toplam masraf yaklaşık 10 bin liraya ulaşıyor.

Özkalıpçı, kuşlarının maddi değerinden çok güvercin yetiştiriciliği sayesinde kurduğu dostluklara önem veriyor. (Foto: İHA)

MİLYONLARCA LİRALIK GÜVERCİNLERİNE FİYAT BİÇEMİYOR

Özkalıpçı'nın yetiştirdiği Şebap güvercinleri, 'Miski' ve 'Gök' olarak adlandırılan türlerden oluşuyor. Yaklaşık 40 kuşunun toplam değerinin milyonlarca lirayı bulduğu belirtilse de emekli astsubay, güvercinlerini kazanç sağlamak amacıyla beslemediğini söylüyor.

Kuşlarının maddi değerinden çok bu uğraş sayesinde kurduğu dostlukların kendisi için anlam taşıdığını vurgulayan Özkalıpçı, "40'a yakın kuşum var. Şebap güvercin diyoruz bunlara. Bendekiler 'Miski' ve 'Gök' diye tabir ettiğimiz kuşlar. Ben kuşlarıma fiyat biçemiyorum, şöyle biçemiyorum. Bu kuşların bana kazandırmış olduğu arkadaşlıklar, dostluklar benim için daha önemli. Burada oturup birkaç arkadaşla beraber bir bardak çay eşliğinde yaptığımız muhabbet bana çok daha büyük zevk veriyor" ifadelerini kullandı.

2019 yılında başladığı güvercin yetiştiriciliğini yedi yıldır sürdüren Özkalıpçı, kuşları için yaptığı harcamaları bir yük olarak görmüyor. Emekli astsubay için kiraladığı ev, güvercinlerine bakmanın yanı sıra dostlarıyla bir araya geldiği özel bir buluşma noktası olmayı sürdürüyor.