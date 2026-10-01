Mersin'in Tarsus ilçesindeki bir güzellik merkezinde botoks işlemi yaptıran 7 kadın yoğun bakımlık oldu. Ölümden dönen Tuğba Çöküş, yaşadığı kabusu anlatırken uzmanlar sahte ürünler hakkında uyardı.

Mersin'de güzellik merkezinde yaptırdıkları botoks işleminin ardından rahatsızlanan 7 kişi yoğun bakıma kaldırıldı. Kardeşiyle birlikte tedavi gören Tuğba Çöküş, yaşadığı sağlık sorunlarını anlattı. İncelemelerin ardından güzellik merkezi kapatılırken olayla ilgili suç duyurusunda bulunuldu. Uzmanlar ise sahte ya da uygunsuz botoks uygulamalarının ciddi sağlık sorunlarına yol açabileceği uyarısında bulundu.

İddiaya göre bir hemşirenin çalıştığı güzellik merkezinde botoks uygulaması yaptıran Tuğba Çöküş, işlemden günler sonra çeşitli sağlık sorunları yaşamaya başladı. Çöküş, yaklaşık bir hafta boyunca şiddetli baş ağrısı ve bilinç kaybı yaşadığını belirtti. 22 Eylül'de kalp sıkışması ve nefes darlığı şikayetleri nedeniyle acil servise başvuran Çöküş, hastaneye gittiğinde benzer şikayetlerle tedavi gören başka kişilerin de olduğunu gördü.

"KALP SIKIŞMASI, BİLİNÇ KAYBI, ÇİFT GÖRME"

ATV'nin haberine göre, ablasıyla birlikte hastanede tedavi gören Tuğba Çöküş, "Botoks yaptırdım. Bir hafta boyunca sürekli baş ağrısı, bilinç kaybı yaşadım. Yürüyemiyordum. 22 Eylül tarihinde kalp sıkışması, nefes darlığı şikayetiyle acile gittim." dedi. Çöküş, hastanede kendisi gibi botoks işlemi yaptıran çok sayıda kişinin bulunduğunu belirterek, "Acile yattığımızda çok hasta vardı. Günlerce ablamla birlikte hastanede tedavi gördük. Sonra taburcu olduk ama şu an bile ben konuşamıyorum. İki kelimeden sonra kalbim çok sıkışıyor. Nefes darlığı çekiyorum. Ellerim, kollarım kesinlikle tutmuyor. Gözümde görme problemi var. Çift görme, karanlık görme." diye konuştu.

7 KİŞİ YOĞUN BAKIMA KALDIRILDI

Sahte botoks iddiasıyla 7 kişinin yoğun bakıma alınmasının ardından Sağlık Bakanlığı olayla ilgili inceleme başlattı. Yapılan incelemelerin ardından güzellik merkezi kapatılırken olayla ilgili suç duyurusunda bulunuldu. Uzmanlar ise botoks uygulamalarında kullanılan ürünün içeriğinin ve uygulamanın yapıldığı bölgenin büyük önem taşıdığına dikkat çekti.

BU BELİRTİLERE DİKKAT

Uzmanlara göre, botoks uygulamasının ardından yutkunma güçlüğü, nefes darlığı ve nefes alamama gibi belirtilerin ortaya çıkması halinde vakit kaybetmeden sağlık kuruluşuna başvurulması gerekiyor. Bu tür belirtilerin işlemden hemen sonra ortaya çıkmayabileceği, günler sonra da görülebileceği belirtiliyor.