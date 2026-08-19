Coşkun Sabah yeni imajıyla dikkat çekti, botoks iddialarına yanıt verdi!

İmajını tazeleyen Sabah, saçlarını düzenli olarak boyattığını söyledi. Bu kez farklı bir renk denediklerini belirten ünlü isim, tercihini sütlü kahve tonundan yana kullandığını açıkladı.

Hakkındaki estetik yorumlarına yanıt vererek, sözü meslektaşı Hakan Peker'e getirerek şunları söyledi:

"Saçlarımı ayda bir boyuyoruz. Bu kez sütlü kahve oldu... Bende botoks yok. İki örnek var Hakan Peker ve Erol Evgin. Ancak Hakan yüzüyle oynatıyor, botoks var onda."