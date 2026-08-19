Coşkun Sabah yeni imajıyla dikkat çekti, botoks iddialarına yanıt verdi!
Türk müziğinin sevilen isimlerinden Coşkun Sabah, yenilediği saç rengiyle objektiflere yakalandı. Yeni imajının ardından yüzüne estetik müdahale yaptırdığı yorumlarıyla karşılaşan sanatçı, botoks iddialarına açık bir yanıt verdi. Sabah, açıklamasında Hakan Peker'i işaret ederek dikkat çeken bir iddiada bulundu.
Coşkun Sabah, İstanbul'da görüntülendiği alışveriş merkezinde yeni imajıyla dikkatleri üzerine çekti. Saçlarını sütlü kahve tonuna boyatan ünlü sanatçı, yüzündeki değişimin botokstan kaynaklandığı yönündeki yorumları kesin bir dille reddetti. Sabah, kendisine estetik yaptırmadığını söylerken meslektaşı Hakan Peker hakkında kullandığı sözlerle şaşırttı.
YENİ İMAJIYLA OBJEKTİFLERE YANSIDI
Yoğun konser programına kısa bir ara veren Coşkun Sabah, İstanbul'daki bir alışveriş merkezinde objektiflere yakalandı. Soruları yanıtlayan sanatçının değişen saç rengi gözlerden kaçmadı.
İmajını tazeleyen Sabah, saçlarını düzenli olarak boyattığını söyledi. Bu kez farklı bir renk denediklerini belirten ünlü isim, tercihini sütlü kahve tonundan yana kullandığını açıkladı.
"BENDE BOTOKS YOK"
Değişen görünümüyle estetik yorumlarının odağına yerleşen Coşkun Sabah, botoks iddialarına yanıt verdi. Yüzüne herhangi bir işlem yaptırmadığını söyleyen ünlü sanatçı, doğallığını koruduğunu dile getirirken müzik dünyasından verdiği örneklerle şaşırttı.
Hakkındaki estetik yorumlarına yanıt vererek, sözü meslektaşı Hakan Peker'e getirerek şunları söyledi:
"Saçlarımı ayda bir boyuyoruz. Bu kez sütlü kahve oldu... Bende botoks yok. İki örnek var Hakan Peker ve Erol Evgin. Ancak Hakan yüzüyle oynatıyor, botoks var onda."