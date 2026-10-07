Fon soruşturması Meclis’te! Cevdet Yılmaz: "Hak yiyenleri savunmayacağız" 17 fonda ilk ödemeler yarın başlıyor
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, fon piyasalarında yaşanan son gelişmelere ilişkin TBMM'de bilgilendirmelerde bulundu. Türkiye ekonomisinin temellerinin sağlam olduğunu vurgulayan Yılmaz, "Finans piyasalarımızda sistemik bir risk söz konusu değildir. Sorumluluğu olan, spekülasyon ve manipülasyonla haksız kazanç sağlayan kim olursa olsun hukuk çerçevesinde bunun hesabını verecektir" dedi. Cevdet Yılmaz, süreçte oluşan özel zararların karşılanmasında Hazine kaynağı kullanılmayacağını açıklayarak 17 fonda ilk ödemelerin yarın başlayacağını söyledi.
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz bugün fon soruşturması kapsamında TBMM'ye bilgi verdi.
Yılmaz'ın açıklamalarından satır başları şöyle:
Sayın Meclis Başkan Vekilim, Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin kıymetli üyeleri, ekranları başında bizleri izleyen aziz vatandaşlarımız; sizleri şahsım ve Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan adına saygıyla, sevgiyle selamlıyorum.
Türkiye Büyük Millet Meclisi İçtüzüğü'nün 59. maddesinin ikinci fıkrası uyarınca, fon piyasalarında son dönemde yaşanan gelişmelere ilişkin yüce meclisimizi ve aziz milletimizi bilgilendirmek üzere söz almış bulunmaktayım.
Sorunlu fonlara yönelik alınan idari ve adli tedbirlere ve bu fonların tasfiye süreçlerine ilişkin yapılan çalışmalara girmeden önce önemli bulduğum birkaç hususun altını çizmek isterim.
Öncelikle ekonomimizin temellerinin sağlam olduğunu, makroekonomik görünümümüze ilişkin bir sorunun olmadığını ifade etmek isterim. Deprem harcamalarına rağmen bütçe açığımızın milli gelire oranı %3 civarında. Bölgemizde yaşanan savaş ve bunun petrol fiyatları başta olmak üzere olumsuz etkilerine rağmen cari açığın milli gelire oranı %2.6 seviyelerinde.
Merkez Bankamızın rezervleri dış şoklara karşı emniyet sağlarken, bankacılık sistemimiz yüksek sermaye yeterlilik oranlarıyla son derece güvenilir bir yapıda.
SİSTEMİK BİR RİSK SÖZ KONUSU DEĞİL
Birazdan detaylarına gireceğim sorunlu fonların sermaye piyasamızın genel resmini temsil etmediğini de önemle vurgulamak isterim. Çok net bir şekilde ifade etmek isterim ki, finans piyasalarımızda sistemik bir risk söz konusu değildir. Sermaye piyasalarımızın yapısı sağlamdır. Sorunlu fonların tasfiyesi sermaye piyasalarımızı zayıflatmayacak, bilakis potansiyel risklerden kurtulan sermaye piyasalarımız yoluna çok daha güçlü bir şekilde devam edecektir.
Yanlışların üzerine kararlılıkla gidilirken, çok yönlü tedbirlerle sermaye piyasalarımızı desteklemeye devam edeceğiz. Sermaye piyasalarımızın geneliyle ve yaşanan sorunlarla ilgili hiçbir sorumluluğu olmayan finansal kurumlar ve araçlarla ilgili olarak iktidarı ve muhalefeti ile tüm kesimlerin hassasiyet taşıdığına inanıyorum.
Sizler aracılığıyla medya ve sosyal medyada soruna yaklaşım biçimi konusunda da kısa bir değerlendirme yapmak isterim. Lütfen bu soruna olduğundan daha büyük veya olduğundan daha küçük bir anlam ifade etmeyelim. Gerçekçi olalım ve sağlıklı bilgilere dayalı yorumlar yapalım. Aksi takdirde yaşanan sorunlarla hiçbir bağı olmayan, işini düzgün yapan fonlara ve yatırımcılara zarar veririz.
Vücuda girmiş hastalıklı unsurları tedavi ederken ve tasfiye ederken vücudun kendisine zarar vermeyelim. Dolaylı olarak bu gelişmelerden etkilenen şirketlere ve milyonlarca yatırımcıya karşı bunun ortak sorumluluğumuz olduğuna inanıyorum.
Bilinmesini isterim ki Türkiye, kalkınma sürecimizin asli bir unsuru olan sermaye piyasalarını büyütme ve derinleştirme hedefinden asla geri adım atmayacaktır. Tasarrufların üretime ve yatırıma yönelmesini sağlayan, yatırımcısına güven veren ve finansman imkanlarını çeşitlendiren daha güçlü bir sermaye piyasası yapısı için çalışmalarımızı kararlı bir şekilde sürdüreceğiz.
Bu süreçte vatandaşlarımızın haklarını koruyacak, piyasanın güven içinde işlemesini sağlayacak ve gerekli düzenlemeleri gecikmeksizin hayata geçireceğiz.
Yaşanan sorunları giderirken sermaye piyasalarımızın daha sağlıklı ve güçlü bir yapıda yoluna devam etmesini temin edeceğiz.
Değerli milletvekilleri, sorunlu fonlarla ilgili olarak kamunun ve yatırımcıların haklarının korunması, sorumluluğu bulunanların tespit edilmesi ve piyasanın sağlıklı işleyişinin sürdürülmesi amacıyla gerekli çalışmaları ilk günden itibaren başlattık.
KİM OLURSA OLSUN BUNUN SONUÇLARINA KATLANACAK
Sayın Cumhurbaşkanımızın açık ve net belirttiği üzere yaşanan bu süreçte sorumluluğu olan, spekülasyon ve manipülasyon yoluyla haksız kazanç sağlayan her kim olursa olsun hukuk kuralları çerçevesinde bunun hesabını verecektir. Hukuk dışı eylemlerde bulunan kim olursa olsun bunun sonuçlarına katlanacaktır.
Sermaye piyasalarımızda yaşanan sorunun her bir detayı ilk andan itibaren yetkili, adli ve idari kurumlarımız tarafından titizlikle takip edilmekte, somut tedbirler alınmakta ve gerekli adımlar atılmaktadır.
Temel yaklaşımımız, Sayın Cumhurbaşkanımızın 'Sorumluluğu olan kim varsa hesap sorulacaktır' ifadesidir. Bu çerçevede her türlü yanlış, hukuka aykırı işlem, istismar ve usulsüzlükle mücadele verilmektedir ve verilmeye devam edilecektir.
"HAK YİYENLERİ SAVUNMAYACAĞIZ"
Bizler hak yiyenleri savunma yoluna asla girmeyeceğiz. Etkin bir idari ve adli süreç içinde gereğini yapıyoruz, yapmaya devam edeceğiz. Aceleci ve yeterli bilgiye dayanmayan bir yaklaşımla da hiç kimseyi haksız yere töhmet altında tutmayacağız.
131 FON TASFİYE EDİLDİ
SPK tarafından sistemik riski azaltmak için 7 portföy yönetim şirketine ait 131 fonun tasfiyesine karar verilmiştir. Ayrıca bu şirketlere ait diğer fonlar da TEFAS'ta işleme kapatılmıştır. Bir anlamda sorunlu ve sorun oluşturabilecek fonlar karantinaya alınarak sistemin etkilenmemesi için gereği yapılmıştır.
BDDK tarafından sorunlu gruplara ait 3 bankanın; Tera Yatırım, Destek Yatırım ve Hedef Yatırım ve 2 faktoring şirketinin; Destek Finans Faktoring ve Tera Finans Faktoring TMSF'ye devri kararlaştırılmış ve bu devir gerçekleştirilmiştir. Emlak Katılım Bankası tarafından Katılımevim, Birevim ve İktisat Katılım Bankası'nın devir alınma süreci başlatılmıştır.
Bağımsız idari otoriteler bu adımları atarken, adli süreçler de hızlı ve etkin bir şekilde devreye girmiştir. Halihazırda adli süreçlerin de devam ettiğini göz önüne alarak Anayasa ve iç tüzükteki yargı mercilerinde görülmekte olan davalara ilişkin sınırlar çerçevesinde Adalet Bakanlığımızın ve yargının süreç içindeki çalışmaları hakkında da kısaca bilgi arz etmek isterim.
220 KİŞİ HAKKINDA İŞLEM YAPILDI, 85'İ TUTUKLANDI
Söz konusu sorunlu fon şirketlerinin yönetim kurulu üyelerinin de aralarında bulunduğu 220 kişi hakkında işlem yapılmıştır. Bunlardan 85'i tutuklu iken, 23 şüpheli hakkında yakalama kararı bulunmaktadır. 81 kişi hakkında yurt dışına çıkış yasağı uygulanmıştır.
15 Eylül'den 2 Ekim tarihine kadar geçen sürede yatırımcı mağduriyetlerinin giderilmesi ve suç gelirlerinin kaçırılmasının engellenmesi amacıyla 63 gerçek kişi ile 12 tüzel kişiye ait taşınır ve taşınmazları üzerinde 21 el koyma kararı verilmiştir. 67 kişi ve şirketin banka, kripto ve kiralık kasa varlıklarına; 27 kişi ve şirketin ortaklık paylarına el konulmuştur.
17 FONDA İLK ÖDEMELER YARIN
7 şirketten sorumlu 7 şirket var biliyorsunuz bu 7 şirketten A1 Capital, Bullss ve Pardus olağan tasfiye süreciyle tasfiye edilecektir. 5 Ekim yani yarın itibarıyla bu tasfiye süreci başlayacaktır. 17 fonun bu kapsamda tasfiye edileceğini öngörüyoruz. Bu 17 fondaki yatırımcılara paraları ödenecektir.
Merkezi Kayıt Kurumu verilerinin tamamlanmasından sonra geriye kalan 4 şirket ve altlarındaki fonlarla ilgili olağanüstü tasfiye süreci başlayacaktır. Atlas şirketinin olağan yöntemle tasfiyesi üzerinde de çalışılmaktadır. Burada bir uzlaşmaya gidilirse Atlas şirketi de olağan tasfiye ile yatırımcılara haklarını ödeyecek, geriye sadece 3 şirket kalacaktır.