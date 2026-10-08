Bandırma'da yağ fabrikasında yangın!

Bandırma’da bir yağ fabrikasında çıkan yangın paniğe neden oldu. Alevlerin büyümesi üzerine bölgeye çok sayıda itfaiye ve sağlık ekibi sevk edilirken, yangını kontrol altına alma çalışmaları sürüyor.