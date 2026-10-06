Adıyaman Kahta'da şiddetli dolu yağışı! Diyarbakır-Kahta yolu beyaza büründü
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Adıyaman'ın Kahta ilçesinde etkili olan şiddetli dolu yağışı, Diyarbakır-Kahta karayolunu kısa sürede beyaza bürüdü. Göçeri mevkiinde fındık büyüklüğünde yağan dolu nedeniyle görüş mesafesi azalırken yol zemini kayganlaştı. İlerlemekte güçlük çeken bazı sürücüler araçlarını güvenli alanlara çekerek yağışın dinmesini bekledi.
Kahta ilçesinde etkili olan sağanak, kısa süre içerisinde şiddetli dolu yağışına dönüştü. Diyarbakır-Kahta karayolunun Göçeri mevkiinde etkisini artıran fındık büyüklüğündeki dolu, yolu adeta beyaz örtüyle kapladı.
SÜRÜCÜLER ZOR ANLAR YAŞADI
Dolu yağışıyla birlikte karayolunda görüş mesafesi de azaldı. Zeminin kayganlaşması nedeniyle sürücüler ilerlemekte güçlük çekti. Özellikle dolunun şiddetini artırdığı anlarda trafikte dikkatli olunması gerekti.
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