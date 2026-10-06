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Gazipaşa'da korkutan çocuk işçi kazası!

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İHA | ahaber.com.tr Haber Merkezi
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Gazipaşa'da korkutan çocuk işçi kazası!

Antalya'nın Gazipaşa ilçesinde hafriyat çalışması sırasında korku dolu anlar yaşandı. 15 yaşındaki K.S., M.K.'nin kullandığı iş makinesinin ana kolu arasına sıkışarak yaralandı. İhbar üzerine bölgeye jandarma ve sağlık ekipleri sevk edilirken, ilk müdahalesi olay yerinde yapılan çocuk Gazipaşa Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Durumunun ağır olduğu öğrenilen K.S., ileri tetkik ve tedavi için Alanya Alaaddin Keykubat Üniversitesi (ALKÜ) Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edildi.

Kaza, bugün saat 11.00 sıralarında Antalya'nın Gazipaşa ilçesine bağlı Kahyalar Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, 15 yaşındaki K.S., hafriyat çalışması yapılan alanda M.K.'nin operatörlüğünü yaptığı iş makinesinin ana kolu arasına sıkıştı.

Çevrede bulunanların durumu fark ederek ihbarda bulunması üzerine olay yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Gazipaşa'da hafriyat alanında iş kazası (Foto: İHA)Gazipaşa'da hafriyat alanında iş kazası (Foto: İHA)

EKİPLER KURTARDI, HASTANEYE KALDIRILDI

İş makinesinin bulunduğu alanda sıkışan çocuk, ekiplerin müdahalesiyle bulunduğu yerden çıkarıldı. Sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından K.S., Gazipaşa Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

DURUMU AĞIR! ALANYA'YA SEVK EDİLDİ

Hastanede yapılan ilk kontrollerin ardından K.S.'nin durumunun ağır olduğu öğrenildi. 15 yaşındaki çocuk, ileri tetkik ve tedavi amacıyla Alanya Alaaddin Keykubat Üniversitesi (ALKÜ) Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edildi.

Kazanın ardından jandarma ekipleri tarafından olayla ilgili inceleme başlatıldı.

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