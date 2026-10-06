Gazipaşa'da korkutan çocuk işçi kazası!

Antalya'nın Gazipaşa ilçesinde hafriyat çalışması sırasında korku dolu anlar yaşandı. 15 yaşındaki K.S., M.K.'nin kullandığı iş makinesinin ana kolu arasına sıkışarak yaralandı. İhbar üzerine bölgeye jandarma ve sağlık ekipleri sevk edilirken, ilk müdahalesi olay yerinde yapılan çocuk Gazipaşa Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Durumunun ağır olduğu öğrenilen K.S., ileri tetkik ve tedavi için Alanya Alaaddin Keykubat Üniversitesi (ALKÜ) Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edildi.