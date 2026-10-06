Kop Dağı’nda zincirleme kaza! 5 araç birbirine girdi: 5 yaralı

Erzurum’un Aşkale ilçesinde Kop Dağı zirvesinde bugün sabah saatlerinde 4 otomobil ve bir kamyonun karıştığı zincirleme trafik kazasında 5 kişi yaralandı. Soğuk hava ve yağış nedeniyle kayganlaşan yolda sürücülerin direksiyon hakimiyetini kaybetmesiyle meydana gelen kazada bir kişi araçta sıkışırken, ekiplerin yoğun müdahalesiyle kurtarıldı.