Kop Dağı’nda zincirleme kaza! 5 araç birbirine girdi: 5 yaralı
Erzurum’un Aşkale ilçesinde Kop Dağı zirvesinde bugün sabah saatlerinde 4 otomobil ve bir kamyonun karıştığı zincirleme trafik kazasında 5 kişi yaralandı. Soğuk hava ve yağış nedeniyle kayganlaşan yolda sürücülerin direksiyon hakimiyetini kaybetmesiyle meydana gelen kazada bir kişi araçta sıkışırken, ekiplerin yoğun müdahalesiyle kurtarıldı.
Kaza, Bayburt-Aşkale ve Aşkale-Bayburt istikametlerinde karşılıklı seyir halinde bulunan araçların karışması sonucu meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, hava sıcaklığının düşmesi ve etkili olan yağış nedeniyle yol kayganlaştı. Bazı sürücülerin direksiyon hakimiyetini kaybetmesiyle 5 araç birbirine girdi.
ARAÇTA SIKIŞTI, EKİPLER SEFERBER OLDU
Kazanın ardından olay yerine ekipler sevk edildi. Araçlardan birinde sıkışan bir kişi, Erzurum Büyükşehir Belediyesi Aşkale İtfaiye ekiplerinin yoğun çalışması sonucu bulunduğu yerden çıkarıldı.
Kazada yaralanan 5 kişi, sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından Aşkale Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Yaralılardan birinin İran uyruklu olduğu öğrenildi.
Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.