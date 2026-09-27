İstanbul’da hasat dolunayı görsel şölen oluşturdu

İstanbul’da gece gökyüzünde yükselen Hasat Dolunayı, kent semalarını aydınlatarak kartpostallık görüntüler oluşturdu. Sonbaharın ilk dolunayı olarak bilinen ve “Hasat Ayı” adı verilen dolunay, gece boyunca İstanbul’un farklı noktalarından izlenirken vatandaşlar ve fotoğraf tutkunları da eşsiz manzarayı görüntüledi.