İstanbul’da hasat dolunayı görsel şölen oluşturdu
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İstanbul’da gece gökyüzünde yükselen Hasat Dolunayı, kent semalarını aydınlatarak kartpostallık görüntüler oluşturdu. Sonbaharın ilk dolunayı olarak bilinen ve “Hasat Ayı” adı verilen dolunay, gece boyunca İstanbul’un farklı noktalarından izlenirken vatandaşlar ve fotoğraf tutkunları da eşsiz manzarayı görüntüledi.
Sonbaharın ilk dolunayı olan Hasat Dolunayı, İstanbul semalarında tüm ihtişamıyla görüntülendi. Gece boyunca gökyüzünü aydınlatan dolunay, kent silüetiyle birleşerek ortaya görsel şölen çıkardı.
Dolunayın oluşturduğu manzara, vatandaşların ve fotoğraf tutkunlarının da ilgisini çekti. İstanbul semalarındaki dolunay, objektiflere birbirinden etkileyici kareler olarak yansıdı.