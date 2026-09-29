İstanbul'da son iki günde etkili olan yağışların ardından barajlardaki doluluk oranı yeniden gündeme geldi. İSKİ verilerine göre kentteki barajların ortalama doluluk oranı yüzde 37,77 seviyesinde. Son bir yıllık tablo, ilkbaharda yüzde 70 seviyesine yaklaşan su rezervlerinin yaz aylarında azaldığını ortaya koydu. Mevcut su miktarının barajlara dağılımında ise Ömerli yüzde 38,19 ile en yüksek paya sahip.

İSKİ'nin son bir yıllık ay sonu grafiği, barajlardaki belirgin mevsimsel değişimi ortaya koydu. 2026'nın ilk aylarında yükseliş başladı. Mart ayında yüzde 60 seviyesinin üzerine çıkan ortalama doluluk, nisan ve mayıs aylarında yüzde 70 civarına ulaştı.

İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi'nin (İSKİ) paylaştığı son verilere göre İstanbul barajlarının ortalama doluluk oranı yüzde 37,77 olarak kaydedildi.

İstanbul’da son iki gündeki yağışların ardından barajların ortalama doluluk oranı yüzde 37,77 olarak ölçüldü. (Görsel: İSKİ)

İSKİ verilerine göre mevcut toplam suyun en büyük bölümü yüzde 38,19 payla Ömerli Barajı’nda bulunuyor. (Görsel: A Haber Grafik Ekibi)

MEVCUT SUDA EN BÜYÜK PAY ÖMERLİ'DE

İSKİ'nin 29 Eylül tarihli dağılım grafiği, İstanbul barajlarındaki mevcut toplam suyun hangi barajlarda bulunduğunu da gösterdi. Ömerli, Terkos ve Darlık barajları toplam mevcut su miktarında en yüksek paya sahip üç baraj oldu.

Terkos yüzde 20,12, Darlık ise yüzde 17,47 payla mevcut su miktarında Ömerli’nin ardından sıralandı. (Görsel: İSKİ)



Mevcut su miktarının barajlara göre dağılımı ise şu şekilde kaydedildi:

Ömerli: Yüzde 38,19

Yüzde 38,19 Terkos: Yüzde 20,12

Yüzde 20,12 Darlık: Yüzde 17,47

Yüzde 17,47 Büyükçekmece: Yüzde 10,92

Yüzde 10,92 Sazlıdere: Yüzde 5,79

Yüzde 5,79 Alibey: Yüzde 3,75

Yüzde 3,75 Elmalı: Yüzde 2,23

Yüzde 2,23 Kazandere: Yüzde 0,77

Yüzde 0,77 Istrancalar: Yüzde 0,45

Yüzde 0,45 Pabuçdere: Yüzde 0,31

Bu oranlar barajların tek tek doluluk seviyesini değil, İstanbul barajlarında bulunan mevcut toplam suyun barajlara göre dağılımını ifade ediyor.