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İstanbul’daki iki günlük yağışın ardından barajlarda son tablo: Ortalama doluluk yüzde 37,77

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ahaber.com.tr Haber Merkezi
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İstanbul’daki iki günlük yağışın ardından barajlarda son tablo: Ortalama doluluk yüzde 37,77

İstanbul’da son iki günde etkili olan yoğun yağışların ardından barajlardaki su seviyesi öne çıktı. İSKİ’nin son verisinde ortalama doluluk yüzde 37,77’ye yükseldi. Barajlardaki mevcut suyun yüzde 38,19’u Ömerli, yüzde 20,12’si Terkos ve yüzde 17,47’si Darlık’ta bulunuyor.

İstanbul'da son iki günde etkili olan yağışların ardından barajlardaki doluluk oranı yeniden gündeme geldi. İSKİ verilerine göre kentteki barajların ortalama doluluk oranı yüzde 37,77 seviyesinde. Son bir yıllık tablo, ilkbaharda yüzde 70 seviyesine yaklaşan su rezervlerinin yaz aylarında azaldığını ortaya koydu. Mevcut su miktarının barajlara dağılımında ise Ömerli yüzde 38,19 ile en yüksek paya sahip.

İstanbul’da son iki gündeki yağışların ardından barajların ortalama doluluk oranı yüzde 37,77 olarak ölçüldü. (Görsel: İSKİ)İstanbul’da son iki gündeki yağışların ardından barajların ortalama doluluk oranı yüzde 37,77 olarak ölçüldü. (Görsel: İSKİ)

İSKİ ORTALAMASI YÜZDE 37,77

İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi'nin (İSKİ) paylaştığı son verilere göre İstanbul barajlarının ortalama doluluk oranı yüzde 37,77 olarak kaydedildi.

İSKİ'nin son bir yıllık ay sonu grafiği, barajlardaki belirgin mevsimsel değişimi ortaya koydu. 2026'nın ilk aylarında yükseliş başladı. Mart ayında yüzde 60 seviyesinin üzerine çıkan ortalama doluluk, nisan ve mayıs aylarında yüzde 70 civarına ulaştı.

İSKİ verilerine göre mevcut toplam suyun en büyük bölümü yüzde 38,19 payla Ömerli Barajı’nda bulunuyor. (Görsel: A Haber Grafik Ekibi)İSKİ verilerine göre mevcut toplam suyun en büyük bölümü yüzde 38,19 payla Ömerli Barajı’nda bulunuyor. (Görsel: A Haber Grafik Ekibi)

MEVCUT SUDA EN BÜYÜK PAY ÖMERLİ'DE

İSKİ'nin 29 Eylül tarihli dağılım grafiği, İstanbul barajlarındaki mevcut toplam suyun hangi barajlarda bulunduğunu da gösterdi. Ömerli, Terkos ve Darlık barajları toplam mevcut su miktarında en yüksek paya sahip üç baraj oldu.

Terkos yüzde 20,12, Darlık ise yüzde 17,47 payla mevcut su miktarında Ömerli’nin ardından sıralandı. (Görsel: İSKİ)Terkos yüzde 20,12, Darlık ise yüzde 17,47 payla mevcut su miktarında Ömerli’nin ardından sıralandı. (Görsel: İSKİ)


Mevcut su miktarının barajlara göre dağılımı ise şu şekilde kaydedildi:

  • Ömerli: Yüzde 38,19
  • Terkos: Yüzde 20,12
  • Darlık: Yüzde 17,47
  • Büyükçekmece: Yüzde 10,92
  • Sazlıdere: Yüzde 5,79
  • Alibey: Yüzde 3,75
  • Elmalı: Yüzde 2,23
  • Kazandere: Yüzde 0,77
  • Istrancalar: Yüzde 0,45
  • Pabuçdere: Yüzde 0,31

Bu oranlar barajların tek tek doluluk seviyesini değil, İstanbul barajlarında bulunan mevcut toplam suyun barajlara göre dağılımını ifade ediyor.

Pabuçdere, Istrancalar ve Kazandere ise mevcut su dağılımında yüzde 1’in altında paya sahip barajlar olarak kaydedildi. (Görsel: A Haber Foto Arşiv)Pabuçdere, Istrancalar ve Kazandere ise mevcut su dağılımında yüzde 1’in altında paya sahip barajlar olarak kaydedildi. (Görsel: A Haber Foto Arşiv)

KAZANDERE VE PABUÇDERE'NİN PAYI YÜZDE 1'İN ALTINDA

Mevcut su dağılımında en düşük oranlar Kazandere, Istrancalar ve Pabuçdere'de görüldü.

Kazandere toplam suyun yüzde 0,77'sini, Istrancalar yüzde 0,45'ini, Pabuçdere ise yüzde 0,31'ini oluşturdu. Üç barajın toplam payı yüzde 1,53 seviyesinde kaldı.

İSTANBUL BARAJLARIYLA İLGİLİ GÜNCEL VERİLER
İstanbul barajlarının doluluk oranı yüzde kaç?
İSKİ verilerine göre İstanbul barajlarının ortalama doluluk oranı 29 Eylül itibarıyla yüzde 37,77 olarak kaydedildi.
İstanbul barajlarında en fazla su hangi barajda?
Mevcut toplam suyun yüzde 38,19'u Ömerli Barajı'nda bulunuyor.
İstanbul barajlarında suyun dağılımı nasıl?
Mevcut toplam suyun yüzde 38,19'u Ömerli, yüzde 20,12'si Terkos, yüzde 17,47'si Darlık, yüzde 10,92'si Büyükçekmece Barajı'nda bulunuyor. Diğer barajların payı yüzde 6'nın altında kalıyor.
İstanbul'da suyun en az bulunduğu barajlar hangileri?
Mevcut su dağılımında en düşük paylar Pabuçdere, Istrancalar ve Kazandere'de kaydedildi. Pabuçdere'nin payı yüzde 0,31, Istrancalar'ın yüzde 0,45, Kazandere'nin ise yüzde 0,77 oldu.
İstanbul'daki yağış baraj doluluk oranını etkiledi mi?
İstanbul'da son iki gündeki yağışların ardından barajların ortalama doluluk oranı yüzde 37,77'ye yükseldi.

#İstanbul Baraj Doluluk Oranı #İSKİ
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