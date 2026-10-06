İskenderun Halk Ekmek fabrikası için ilk kepçe vuruldu

Çalışmaların başlamasıyla birlikte Halk Ekmek fabrikasının yapım sürecinde de ilk somut adım atılmış oldu.

İskenderun Belediyesi tarafından hayata geçirilmesi planlanan Halk Ekmek fabrikası için çalışmalar başladı. Proje kapsamında fabrikanın kurulacağı alanda iş makineleriyle temel kazısı gerçekleştirildi.

İskenderun’a Halk Ekmek geliyor (Foto: İHA)

Başkan Dönmez, projenin ilk adımında bizzat yer almak istediğini belirterek Halk Ekmek fabrikasının İskenderun'a kazandırılmasından duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

HEDEF KISA SÜREDE TAMAMLAMAK

Fabrika inşaatının kısa sürede tamamlanmasının hedeflendiğini belirten Dönmez, İskenderun'un yeni bir hizmet olan Halk Ekmek ile buluşturulacağını ifade etti.

Temel kazı çalışmalarının başlamasıyla birlikte Halk Ekmek fabrikası projesinde yapım aşamasına geçilmiş oldu.