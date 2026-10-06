İskenderun Halk Ekmek fabrikası için ilk kepçe vuruldu
İskenderun’da vatandaşların uygun fiyatlı ekmeğe ulaşmasını hedefleyen Halk Ekmek projesinde önemli bir aşamaya geçildi. Fabrikanın kurulacağı alanda temel kazı çalışmaları başlatılırken, İskenderun Belediye Başkanı Mehmet Dönmez de iş makinesinin başına geçerek ilk kazıyı gerçekleştirdi.
İskenderun Belediyesi tarafından hayata geçirilmesi planlanan Halk Ekmek fabrikası için çalışmalar başladı. Proje kapsamında fabrikanın kurulacağı alanda iş makineleriyle temel kazısı gerçekleştirildi.
Çalışmaların başlamasıyla birlikte Halk Ekmek fabrikasının yapım sürecinde de ilk somut adım atılmış oldu.
İLK KAZIYI BAŞKAN DÖNMEZ YAPTI
İskenderun Belediye Başkanı Mehmet Dönmez, temel kazı çalışmalarının başlatıldığı alana gelerek projeyi yerinde takip etti. Dönmez, iş makinesinin başına geçerek fabrikanın temelindeki ilk kazıyı gerçekleştirdi.
Başkan Dönmez, projenin ilk adımında bizzat yer almak istediğini belirterek Halk Ekmek fabrikasının İskenderun'a kazandırılmasından duyduğu memnuniyeti dile getirdi.
HEDEF KISA SÜREDE TAMAMLAMAK
Fabrika inşaatının kısa sürede tamamlanmasının hedeflendiğini belirten Dönmez, İskenderun'un yeni bir hizmet olan Halk Ekmek ile buluşturulacağını ifade etti.
Temel kazı çalışmalarının başlamasıyla birlikte Halk Ekmek fabrikası projesinde yapım aşamasına geçilmiş oldu.