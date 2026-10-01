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İskenderun'da gıda işletmelerine sıkı denetim! Hijyen ve ürün güvenliği mercek altında

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İHA | ahaber.com.tr Haber Merkezi
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İskenderun'da gıda işletmelerine sıkı denetim! Hijyen ve ürün güvenliği mercek altında

Hatay'ın İskenderun ilçesinde gıda satış yerlerine yönelik kapsamlı denetim gerçekleştirildi. İl Tarım ve Orman Müdürü Abdurrahman Türkmen ile İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ekiplerinin katıldığı kontrollerde işletmelerin hijyen şartları, gıda güvenilirliği ve mevzuata uygunluğu mercek altına alındı. Resmi kontrol görevlileri, ürünlerin tüketicilere güvenilir şekilde sunulup sunulmadığını yerinde inceledi.

İskenderun'da vatandaşların güvenilir ve sağlıklı gıdaya ulaşabilmesi amacıyla gıda satış yerlerine yönelik denetim gerçekleştirildi. Denetimlere İl Tarım ve Orman Müdürü Abdurrahman Türkmen ile İskenderun İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri katıldı.

İskenderun'da gıda denetimleri (Foto: İHA)İskenderun'da gıda denetimleri (Foto: İHA)

HİJYEN VE MEVZUATA UYGUNLUK MERCEK ALTINDA

İşletmelerde gerçekleştirilen kontrollerde başta gıda güvenilirliği ve hijyen şartları olmak üzere, işletmelerin ilgili mevzuata uygun faaliyet gösterip göstermediği incelendi. Resmi gıda kontrol görevlisi teknik personellerinin de yer aldığı denetimlerde, satışa sunulan ürünlerin güvenilirliği ve tüketici sağlığı açısından gerekli şartlar değerlendirildi.

İskenderun'da gıda denetimleri (Foto: İHA)İskenderun'da gıda denetimleri (Foto: İHA)

DENETİMLER SÜRECEK

Yetkililer, vatandaşların güvenilir ve sağlıklı gıdaya ulaşabilmesi için gıda işletmelerine yönelik kontrollerin sürdürüleceğini bildirdi.

İskenderun'da gıda denetimleri (Foto: İHA)İskenderun'da gıda denetimleri (Foto: İHA)

İl genelindeki denetimlerle işletmelerin hijyen koşulları ve mevzuata uygunluk durumlarının düzenli olarak takip edilmesi hedefleniyor.

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#İskenderun #Hatay
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