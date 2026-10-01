Hatay'ın İskenderun ilçesinde gıda satış yerlerine yönelik kapsamlı denetim gerçekleştirildi. İl Tarım ve Orman Müdürü Abdurrahman Türkmen ile İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ekiplerinin katıldığı kontrollerde işletmelerin hijyen şartları, gıda güvenilirliği ve mevzuata uygunluğu mercek altına alındı. Resmi kontrol görevlileri, ürünlerin tüketicilere güvenilir şekilde sunulup sunulmadığını yerinde inceledi.

İskenderun'da vatandaşların güvenilir ve sağlıklı gıdaya ulaşabilmesi amacıyla gıda satış yerlerine yönelik denetim gerçekleştirildi. Denetimlere İl Tarım ve Orman Müdürü Abdurrahman Türkmen ile İskenderun İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri katıldı.

İskenderun'da gıda denetimleri (Foto: İHA) HİJYEN VE MEVZUATA UYGUNLUK MERCEK ALTINDA İşletmelerde gerçekleştirilen kontrollerde başta gıda güvenilirliği ve hijyen şartları olmak üzere, işletmelerin ilgili mevzuata uygun faaliyet gösterip göstermediği incelendi. Resmi gıda kontrol görevlisi teknik personellerinin de yer aldığı denetimlerde, satışa sunulan ürünlerin güvenilirliği ve tüketici sağlığı açısından gerekli şartlar değerlendirildi.

İskenderun'da gıda denetimleri (Foto: İHA) DENETİMLER SÜRECEK Yetkililer, vatandaşların güvenilir ve sağlıklı gıdaya ulaşabilmesi için gıda işletmelerine yönelik kontrollerin sürdürüleceğini bildirdi.