Gaziantep'te terör örgütü FETÖ/PDY’ye yönelik düzenlenen operasyonda, hakkında 6 yıl 3 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan R.U. yakalandı. Jandarma, MİT ve Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yürütülen çalışmada yakalanan şüpheli, işlemlerinin ardından çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak ceza infaz kurumuna teslim edildi.

Gaziantep'te FETÖ/PDY silahlı terör örgütüne yönelik yürütülen çalışmalarda aranan bir firari yakalandı. Hakkında kesinleşmiş hapis cezası bulunan şüphelinin yakalanması için jandarma ve Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT) ekipleri harekete geçti.

JANDARMA VE MİT'TEN ORTAK OPERASYON

Gaziantep İl Jandarma Komutanlığı, MİT Başkanlığı ve Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde terör örgütlerinin faaliyetlerinin deşifre edilmesi ve engellenmesine yönelik çalışma gerçekleştirildi.

Yürütülen çalışma kapsamında, FETÖ/PDY silahlı terör örgütüne üye olmak suçundan 6 yıl 3 ay kesinleşmiş hapis cezasıyla aranan R.U.'nun Şahinbey ilçesinde bulunduğu tespit edildi.

FETÖ FİRARİSİ CEZAEVİNE GÖNDERİLDİ

Ekiplerin düzenlediği operasyonla yakalanan R.U., jandarmadaki işlemlerinin ardından adli makamlara sevk edildi. Mahkemeye çıkarılan şüpheli tutuklanarak ceza infaz kurumuna teslim edildi.