Adana’nın Kozan ilçesinde polis ekiplerinin huzur ve güvenliğin sağlanmasına yönelik yürüttüğü çalışmalarda çeşitli suçlardan aranan 9 şüpheli yakalandı. Uyuşturucu, dolandırıcılık, taksirle öldürme ve trafik güvenliğini tehlikeye sokma suçlarından aranan şüphelilerin tamamı sevk edildikleri adli mercilerce tutuklandı. Operasyonlarda silah ve mühimmat ile uyuşturucu maddeler de ele geçirildi.

Kozan İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, ilçede huzur ve güvenliğin sağlanması, suç ve suçlularla mücadele edilmesi amacıyla çalışmalarını sürdürdü. Gerçekleştirilen uygulama ve operasyonlarda 1 ruhsatlı, 1 ruhsatsız tüfek ile 9x19 milimetre çapında 10 kutu halinde 504 tabanca fişeği ele geçirildi.

Çalışmalarda ayrıca 31,03 gram ve 15 adet uyuşturucu veya uyarıcı madde bulundu. Uyuşturucu satıcısı olduğu belirlenen 3 şüpheli de ekipler tarafından yakalandı.

ARANAN ŞÜPHELİLER TEK TEK YAKALANDI

Polisin çeşitli suçlardan aranan şahıslara yönelik çalışmalarında ise dikkat çeken sonuçlara ulaşıldı. "Uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapma veya sağlama" suçundan 6 yıl 3 ay ve 2 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan 2 kişi yakalandı.

Dolandırıcılık suçundan 2 yıl 2 ay 20 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan 1 kişi, taksirle öldürme suçundan aranan 1 kişi ve trafik güvenliğini tehlikeye sokma suçundan 1 yıl 6 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan 1 kişi de ekiplerin çalışmasıyla gözaltına alındı.

9 ŞÜPHELİNİN TAMAMI TUTUKLANDI

Emniyetteki işlemlerinin ardından adli mercilere sevk edilen toplam 9 şüphelinin tamamı tutuklanarak cezaevine gönderildi.

KOZAN'DA TRAFİK DENETİMLERİ SIKLAŞTIRILDI

Öte yandan polis ekiplerinin trafik denetimleri de aralıksız sürdü. Denetimlerde 4 araç hakkında modifiye nedeniyle işlem yapılırken, 115 motosiklet sürücüsüne çeşitli maddelerden idari para cezası uygulandı.

Kurallara uymadığı belirlenen 41 araç ile 17 motosiklet trafikten men edildi.

ABARTI EGZOZ VE YÜKSEK SESE CEZA

İlçede huzuru bozan saygısızca araç kullanımı, yüksek sesle müzik ve abartı egzoza yönelik denetimlerde de 12 araca işlem yapıldı. Söz konusu araçlara toplam 240 bin 66 TL idari para cezası uygulandı.