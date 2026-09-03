Hatay’ın İskenderun ilçesinde seyir halindeki bir otomobilin motor kısmında yangın çıktı. İhbar üzerine bölgeye sevk edilen HBB itfaiye ekipleri, alevleri kısa sürede kontrol altına aldı. Yangının ardından araçta soğutma çalışması yapılırken bölgede gerekli emniyet tedbirleri alındı.

Yangın, Hatay'ın İskenderun ilçesine bağlı Muradiye Mahallesi'nde meydana geldi. Seyir halindeki otomobilin motor kısmı, henüz belirlenemeyen nedenle alevlere teslim oldu.

İTFAİYE EKİPLERİ BÖLGEYE SEVK EDİLDİ

Yangının bildirilmesi üzerine bölgeye HBB itfaiye ekipleri sevk edildi. Ekiplerin müdahalesiyle otomobilin motor kısmındaki yangın kısa sürede kontrol altına alındı.

SOĞUTMA ÇALIŞMASI YAPILDI

Yangının söndürülmesinin ardından araçta soğutma çalışması gerçekleştirildi. Ekipler, bölgede gerekli emniyet tedbirlerini aldı. Yangında otomobilin motor kısmı hasar gördü.