İzmir'de imam Gazali Ateş'ten TSKGV'ye 6 aylık maaş bağışı
İzmir'in Aliağa ilçesinde 46 yıldır din görevlisi olarak görev yapan Gazali Ateş, Türk Silahlı Kuvvetlerini Güçlendirme Vakfına (TSKGV) 6 aylık maaşını bağışladı. Gelecek yıl emekli olmaya hazırlanan Ateş, emekliliğinin ardından da 6 maaş tutarında bağış yapmayı planladığını açıkladı. Ateş, "Devlet bizi besledi, büyüttü. Ben de devletime bir yılımı feda ettim." dedi.
Kayseri'de üniversite eğitimini tamamlayan Gazali Ateş, 1980 yılında din görevlisi olarak mesleğe başladı. Türkiye'nin farklı bölgelerinde görev yapan Ateş, son 28 yıldır İzmir'in Aliağa ilçesindeki Fatih Camisi'nde imamlık görevini sürdürüyor.
Gelecek yıl emekli olmaya hazırlanan Ateş, Camiler ve Din Görevlileri Haftası dolayısıyla anlamlı bir karar aldı. Ateş, 6 aylık maaşını TSKGV'ye bağışladı.
"DEVLETİM BİZİ OKUTTU, BEN DE DEVLETİME BİR YILIMI FEDA ETTİM"
Kararının gerekçesini anlatan Ateş, eğitim hayatında devletin sağladığı imkanlardan yararlandığını belirtti.
Ateş, "Kayseri'de 4 yıl yatılı okudum, devletim okuttu. Devlet bizi besledi, büyüttü. Ben de devletime bir yılımı feda ettim." ifadelerini kullandı.
EMEKLİLİĞİNDE DE BAĞIŞ YAPACAK
6 aylık maaşını bağışlayan Ateş, emekli olduktan sonra da 6 maaş tutarında bir bağışta daha bulunmayı planladığını söyledi.
Ateş, yaptığı bağışın bir fedakarlık örneği olmasını istediğini belirterek, insanların yalnızca devletten beklenti içinde olmak yerine kendilerinin de ülke için ne yaptığını sorgulaması gerektiğini ifade etti.
"Almanlar, 1940'lı yıllarda 8 saat kendileri çalıştıktan sonra her gün 2 saat de devletlerine mesai yaparak çalışmışlar, Almanya'yı Almanya yapmışlar. Biz de niye devletimize bir yılımızı bağışlamayalım?" diyen Ateş, devletin imkanlarından ne kadar yararlanıldığının da düşünülmesi gerektiğini söyledi.
"RIZKI VEREN ALLAH'TIR"
Maaşını bağışlamasının ardından ailesinin geçimi konusunda herhangi bir endişe taşımadığını dile getiren Ateş, ''Rızkı veren Allah'tır'' dedi.
Ateş, din görevlilerinin görevlerini sürdürmeye devam edeceğini vurgulayarak, "Biz din görevlileri hiçbir zaman yılmadık, yıkılmadık. Ezan sesini bu memleketin dağına, taşına, kundaktaki bebeklerine varıncaya kadar duyurduk, duyurmaya da devam edeceğiz. Ezan dinmeyecek, bayrak inmeyecek." diye konuştu.