Gelecek yıl emekli olmaya hazırlanan Ateş, Camiler ve Din Görevlileri Haftası dolayısıyla anlamlı bir karar aldı. Ateş, 6 aylık maaşını TSKGV'ye bağışladı.

Ateş, "Kayseri'de 4 yıl yatılı okudum, devletim okuttu. Devlet bizi besledi, büyüttü. Ben de devletime bir yılımı feda ettim." ifadelerini kullandı.

İzmir'de din görevlisi 6 aylık maaşını TSKGV'ye bağışladı (Foto: İHA)

EMEKLİLİĞİNDE DE BAĞIŞ YAPACAK

6 aylık maaşını bağışlayan Ateş, emekli olduktan sonra da 6 maaş tutarında bir bağışta daha bulunmayı planladığını söyledi.

Ateş, yaptığı bağışın bir fedakarlık örneği olmasını istediğini belirterek, insanların yalnızca devletten beklenti içinde olmak yerine kendilerinin de ülke için ne yaptığını sorgulaması gerektiğini ifade etti.

"Almanlar, 1940'lı yıllarda 8 saat kendileri çalıştıktan sonra her gün 2 saat de devletlerine mesai yaparak çalışmışlar, Almanya'yı Almanya yapmışlar. Biz de niye devletimize bir yılımızı bağışlamayalım?" diyen Ateş, devletin imkanlarından ne kadar yararlanıldığının da düşünülmesi gerektiğini söyledi.