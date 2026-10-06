Radyasyon Onkolojisi Uzmanı Dr. Yavuz Dizdar, kanserin oluşumu ve tanı süreçlerine ilişkin dikkat çeken değerlendirmelerde bulundu. Tetkik ve görüntüleme imkanlarının yaygınlaşmasıyla bazı bulguların daha sık tespit edildiğini belirten Dizdar, özellikle ultrason kullanımındaki artışın tanı oranlarına yansıdığına dikkat çekti. Dizdar, “Pimpirikliler daha çok kanser oluyor” ifadesini kullanarak, “Gidip kurcalıyor. Kurcalarsanız çıkıyor” dedi.

Kocaeli'nde düzenlenen bir söyleşide vatandaşlarla bir araya gelen Radyasyon Onkolojisi Uzmanı Dr. Yavuz Dizdar, programın ardından kanserle ilgili merak edilen soruları yanıtladı. "KANSER HÜCRESİ İNSAN VÜCUDUNDA VAR" Kanser hücrelerinin oluşumuna ilişkin değerlendirmelerde bulunan Dizdar, bölünmekte olan hücrelerin kanser hücresine dönüşme potansiyeli taşıdığını ifade etti. Dizdar, "Kanser hücresi aslında insan vücudunda var. Daha doğrusu bölünmekte olan bütün hücrelerin kanser hücresine dönüşme potansiyeli var. Baktığınız zaman bunlar dönüşmüyorlar. 'Niye dönüşmüyor?' dediğinizde, o zaman işte tıbbın aklı karışıyor" dedi. Hücrelerin kontrol altında tutulmasında çevresindeki bağ dokusunun da önemli olduğunu belirten Dizdar, bağ dokusunun hücrenin düzenini koruyan bir yapı gibi işlev gördüğünü kaydetti.

Radyasyon Onkolojisi Uzmanı Dr. Yavuz Dizdar (Foto: İHA) "BAĞIŞIKLIK SİSTEMİ BİR KISMINI KONTROL EDİYOR" Bağışıklık sisteminin de kanserleşmeye başlayan hücrelerin kontrolünde rol oynadığını belirten Dizdar, vücudun bu hücrelerin bir bölümünü sürekli denetim altında tuttuğunu ifade etti. Dizdar, bu sürecin anahtar-kilit ilişkisine benzediğini belirterek, "Bağışıklık sisteminin yalnız hücreyi, hele hele kendi hücresini tanıyabilmesi için belli kodları olması lazım. Bu biraz anahtar ve kilit ilişkisi gibi. Bir yandan da olay sadece bağışıklıkla ilgili değil. Etraf onu kontrol ediyor. Bir cins vücudun mahalle baskısı var hücre üzerine" diye konuştu.