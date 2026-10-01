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DMD hastası çocuk için toplanan bağışları çalan şüpheli tutuklandı

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DHA | ahaber.com.tr Haber Merkezi
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DMD hastası çocuk için toplanan bağışları çalan şüpheli tutuklandı

Muğla'nın Milas ilçesinde DMD hastası Göktuğ Kurt'un tedavisi için düzenlenen yardım kampanyası kapsamında iş yerlerine bırakılan 5 ayrı yardım kumbarasını çalan şüpheli tutuklandı. Güvenlik kameralarından kimliği belirlenen 27 yaşındaki Bünyamin Atılgan, çıkarıldığı mahkemece cezaevine gönderildi.

Önceki gün Burgaz Mahallesi Nazmi Akdeniz Caddesi'ndeki bir markette meydana gelen olayda Muğla Valiliği onaylı yardım kampanyası kapsamında DMD hastası Göktuğ Kurt için iş yerlerine bırakılan yardım kumbaralarından biri çalındı.

Kumbaranın çalındığını fark eden Göktuğ'un annesi Ece Tülübaş, durumu polise bildirdi.

GÜVENLİK KAMERALARI ELE VERDİ

İhbar üzerine çalışma başlatan Milas Asayiş Büro Amirliği ekipleri, iş yerinin güvenlik kamerası görüntülerini incelemeye aldı.

Yapılan incelemelerde yardım kumbarasını çalan kişinin Bünyamin Atılgan olduğu belirlendi. Şüpheli, çaldığı bir miktar parayla birlikte yakalanarak gözaltına alındı.

(Foto: DHA)(Foto: DHA)

4 İŞ YERİNDE DAHA AYNI KUMBARALARI ÇALMIŞ

Soruşturmayı genişleten ekipler, Atılgan'ın yalnızca bir iş yerini hedef almadığını tespit etti.

Şüphelinin 21 ve 28 Eylül tarihlerinde Cumhuriyet Mahallesi Halil Bey Bulvarı'nda bulunan, aralarında bir pastanenin de yer aldığı 4 ayrı iş yerinden de Göktuğ Kurt için bırakılan yardım kumbaralarını çaldığı belirlendi.

Böylece DMD hastası Göktuğ'un tedavisi için vatandaşların yaptığı bağışların bulunduğu toplam 5 yardım kumbarasının çalındığı ortaya çıktı.

ŞÜPHELİ TUTUKLANDI

Polisteki işlemleri tamamlanan Bünyamin Atılgan, adliyeye sevk edildi.

Atılgan, çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

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