Yapılan incelemelerde yardım kumbarasını çalan kişinin Bünyamin Atılgan olduğu belirlendi. Şüpheli, çaldığı bir miktar parayla birlikte yakalanarak gözaltına alındı.

Önceki gün Burgaz Mahallesi Nazmi Akdeniz Caddesi'ndeki bir markette meydana gelen olayda Muğla Valiliği onaylı yardım kampanyası kapsamında DMD hastası Göktuğ Kurt için iş yerlerine bırakılan yardım kumbaralarından biri çalındı.

(Foto: DHA)

4 İŞ YERİNDE DAHA AYNI KUMBARALARI ÇALMIŞ

Soruşturmayı genişleten ekipler, Atılgan'ın yalnızca bir iş yerini hedef almadığını tespit etti.

Şüphelinin 21 ve 28 Eylül tarihlerinde Cumhuriyet Mahallesi Halil Bey Bulvarı'nda bulunan, aralarında bir pastanenin de yer aldığı 4 ayrı iş yerinden de Göktuğ Kurt için bırakılan yardım kumbaralarını çaldığı belirlendi.

Böylece DMD hastası Göktuğ'un tedavisi için vatandaşların yaptığı bağışların bulunduğu toplam 5 yardım kumbarasının çalındığı ortaya çıktı.

ŞÜPHELİ TUTUKLANDI

Polisteki işlemleri tamamlanan Bünyamin Atılgan, adliyeye sevk edildi.

Atılgan, çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.