Ancak ödeme sırasında gösterilen tutarla kartından çekilen miktarın aynı olmadığı ortaya çıktı.

Bunun yeni bir uygulama olabileceğini düşünen Akkılçık, ödeme yapmak amacıyla kart bilgilerini girdi.

Akkılçık'ın anlatımına göre, sitede kendisine son 6 ay içerisinde gidilmeyen randevular nedeniyle yaklaşık 40 TL idari para cezası bulunduğunu gösteren bir ekran çıktı.

Arama sonuçlarından giriş yaptığı sitenin resmi MHRS sayfası olduğunu düşünen Akkılçık, burada karşısına çıkan ekranları takip etti.

Samsun 'da yaşayan 27 yaşındaki görme engelli Ali Akkılçık, hastane randevusu almak için internette yaptığı aramanın ardından dolandırıcılık mağduru olduğunu belirtti.

(Foto: İHA)

40 TL SANDI, BİNLERCE LİRA ÇEKİLDİ

Akkılçık, ödeme ekranında yaklaşık 40 TL gördüğünü ancak kartından ilk aşamada 40 bin TL'lik işlem gerçekleştirildiğini söyledi.

Mağdur vatandaşın anlatımına göre devam eden işlemlerle kredi kartından çekilen toplam tutar yaklaşık 53 bin TL'ye ulaştı.

Görme engeli nedeniyle banka tarafından gönderilen yüksek tutarlı işlem onaylarını doğru şekilde algılayamadığını ifade eden Akkılçık, durumu fark ettikten sonra bankayla iletişime geçti.

AYNI DAKİKA BANKAYI ARADI

Akkılçık, işlemi fark etmesinin hemen ardından bankanın müşteri hizmetlerini aradığını ve işlemin şüpheli olduğunu bildirdiğini anlattı.

Kartına bloke konulduğunu belirten Akkılçık, çekilen tutarın iadesi için de bankaya yazılı başvuruda bulunduğunu söyledi.

Akkılçık, bankanın işlemin sorumluluğunun kendisine ait olduğu yönünde dönüş yaptığını öne sürdü.

SAVCILIĞA SUÇ DUYURUSU

Dolandırıcılık mağduru olduğunu belirten Akkılçık, hukuki süreç de başlattı.

Yaşadıklarının ardından savcılığa başvurduğunu söyleyen Akkılçık, parasının iade edilmesi için hem adli süreçten hem de bankaya yaptığı itirazlardan sonuç bekliyor.

"BİREBİR AYNISINI YAPMIŞLAR"

Akkılçık, sahte internet sitesinin resmi MHRS ekranıyla büyük ölçüde aynı göründüğünü belirterek şu ifadeleri kullandı:

"Bütün görünümü aynı. e-Devlet girişleri ve diğer girişleri de aynı. Ben e-Devlet üzerinden giriş yaparak girmeyi tercih ettim ve bunun üzerine e-Devlet'in de bir fake giriş sayfası oluşturulmuş."

Resmi sisteme giriş yaptığını düşündüğünü belirten Akkılçık, sitenin görünümünün kendisinde güven oluşturduğunu söyledi.