Samsun'da sahte MHRS sitesi tuzağı: 40 TL ödeme yaptığını sanan görme engelli vatandaşın 53 bin TL kaybı
Samsun'da hastane randevusu almak için internette MHRS'yi arayan 27 yaşındaki görme engelli Ali Akkılçık, resmi siteyi taklit eden bir internet sayfasına yönlendirildiğini söyledi. Yaklaşık 40 TL'lik “idari para cezası” ödediğini düşünerek kart bilgilerini giren Akkılçık'ın kredi kartından farklı işlemlerle toplam yaklaşık 53 bin TL çekildi. Akkılçık, savcılığa suç duyurusunda bulunurken bankaya da itiraz başvurusu yaptı.
Samsun'da yaşayan 27 yaşındaki görme engelli Ali Akkılçık, hastane randevusu almak için internette yaptığı aramanın ardından dolandırıcılık mağduru olduğunu belirtti.
Bir kamu kuruluşunda çalışan Akkılçık, devlet hastanesinden randevu almak amacıyla Google üzerinden Merkezi Hekim Randevu Sistemi'ne (MHRS) ulaşmaya çalıştı.
Arama sonuçlarından giriş yaptığı sitenin resmi MHRS sayfası olduğunu düşünen Akkılçık, burada karşısına çıkan ekranları takip etti.
"40 TL CEZANIZ VAR" EKRANI ÇIKTI
Akkılçık'ın anlatımına göre, sitede kendisine son 6 ay içerisinde gidilmeyen randevular nedeniyle yaklaşık 40 TL idari para cezası bulunduğunu gösteren bir ekran çıktı.
Bunun yeni bir uygulama olabileceğini düşünen Akkılçık, ödeme yapmak amacıyla kart bilgilerini girdi.
Ancak ödeme sırasında gösterilen tutarla kartından çekilen miktarın aynı olmadığı ortaya çıktı.
40 TL SANDI, BİNLERCE LİRA ÇEKİLDİ
Akkılçık, ödeme ekranında yaklaşık 40 TL gördüğünü ancak kartından ilk aşamada 40 bin TL'lik işlem gerçekleştirildiğini söyledi.
Mağdur vatandaşın anlatımına göre devam eden işlemlerle kredi kartından çekilen toplam tutar yaklaşık 53 bin TL'ye ulaştı.
Görme engeli nedeniyle banka tarafından gönderilen yüksek tutarlı işlem onaylarını doğru şekilde algılayamadığını ifade eden Akkılçık, durumu fark ettikten sonra bankayla iletişime geçti.
AYNI DAKİKA BANKAYI ARADI
Akkılçık, işlemi fark etmesinin hemen ardından bankanın müşteri hizmetlerini aradığını ve işlemin şüpheli olduğunu bildirdiğini anlattı.
Kartına bloke konulduğunu belirten Akkılçık, çekilen tutarın iadesi için de bankaya yazılı başvuruda bulunduğunu söyledi.
Akkılçık, bankanın işlemin sorumluluğunun kendisine ait olduğu yönünde dönüş yaptığını öne sürdü.
SAVCILIĞA SUÇ DUYURUSU
Dolandırıcılık mağduru olduğunu belirten Akkılçık, hukuki süreç de başlattı.
Yaşadıklarının ardından savcılığa başvurduğunu söyleyen Akkılçık, parasının iade edilmesi için hem adli süreçten hem de bankaya yaptığı itirazlardan sonuç bekliyor.
"BİREBİR AYNISINI YAPMIŞLAR"
Akkılçık, sahte internet sitesinin resmi MHRS ekranıyla büyük ölçüde aynı göründüğünü belirterek şu ifadeleri kullandı:
"Bütün görünümü aynı. e-Devlet girişleri ve diğer girişleri de aynı. Ben e-Devlet üzerinden giriş yaparak girmeyi tercih ettim ve bunun üzerine e-Devlet'in de bir fake giriş sayfası oluşturulmuş."
Resmi sisteme giriş yaptığını düşündüğünü belirten Akkılçık, sitenin görünümünün kendisinde güven oluşturduğunu söyledi.
"TAMAMEN GÜVENLİ GİRİŞ YAPTIM SANDIM"
Sahte sitenin ayırt edilmesinin güç olduğunu anlatan Akkılçık, yaşadığı süreci şöyle anlattı:
"Tamamen güvenli giriş yaptım sanarak düştüm aslında. Tamamen resmi sitenin birebir aynısını kopyalamışlar."
Akkılçık, benzer yöntemlerle hazırlanan kopya sitelerin vatandaşların resmi internet sayfasında olduklarını düşünmelerine neden olabileceğine dikkat çekti.
53 BİN TL İÇİN SONUÇ BEKLİYOR
Yaklaşık 40 TL ödeme yaptığını düşünürken kredi kartından toplam yaklaşık 53 bin TL çekildiğini belirten Akkılçık'ın başlattığı hukuki ve bankacılık süreçleri devam ediyor.
Akkılçık, savcılığa yaptığı suç duyurusu ile bankaya ilettiği itiraz başvurularının sonucunu bekliyor.