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Bakan Tekin Hakkâri'de gençlerle buluştu! Meydan Medresesi'nde renkli anlar

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İHA | ahaber.com.tr Haber Merkezi
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Bakan Tekin Hakkâri'de gençlerle buluştu! Meydan Medresesi'nde renkli anlar

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, Hakkâri temasları kapsamında tarihi Meydan Medresesi'nde gençlerle bir araya geldi. Gençlerin seslendirdiği şarkılara eşlik eden Tekin, samimi buluşmada gençlerle sohbet ederek taleplerini dinledi. Renkli görüntülerin ortaya çıktığı programın ardından Hakkâri'deki temaslarını sürdüren Bakan Tekin'in bugün Şemdinli ve Yüksekova ilçelerinde düzenlenecek programlara katılması bekleniyor.

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, Hakkâri programı kapsamında kentte çeşitli temaslarda bulundu. Valilik ziyareti ve İl Eğitim Değerlendirme Toplantısı'nın ardından AK Parti Hakkâri İl Başkanlığına geçen Tekin, burada partililerle bir araya geldi.

MEYDAN MEDRESESİ'NDE GENÇLERLE BULUŞTU

Bakan Tekin, il başkanlığı ziyaretinin ardından Biçer Mahallesi'nde bulunan tarihi Meydan Medresesi'ne geçti. Burada gençlerle bir araya gelen Tekin, gençlerin seslendirdiği şarkılara eşlik etti.

Bakan Tekin gençlerle buluştu (Foto: İHA)Bakan Tekin gençlerle buluştu (Foto: İHA)

SAMİMİ GÖRÜNTÜLER ORTAYA ÇIKTI

Gençlerle sohbet eden Bakan Tekin, buluşma sırasında gençlerin taleplerini de dinledi. Programda renkli ve samimi görüntüler yaşandı.

HAKKÂRİ PROGRAMI SÜRDÜ

Hakkâri'deki programını tamamlayan Tekin, geceyi kentte geçirdi. Bakan Tekin'in bugün Şemdinli ve Yüksekova ilçelerinde düzenlenecek programlara katılması bekleniyor.

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