Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, Hakkâri programı kapsamında kentte çeşitli temaslarda bulundu. Valilik ziyareti ve İl Eğitim Değerlendirme Toplantısı'nın ardından AK Parti Hakkâri İl Başkanlığına geçen Tekin, burada partililerle bir araya geldi.

MEYDAN MEDRESESİ'NDE GENÇLERLE BULUŞTU

Bakan Tekin, il başkanlığı ziyaretinin ardından Biçer Mahallesi'nde bulunan tarihi Meydan Medresesi'ne geçti. Burada gençlerle bir araya gelen Tekin, gençlerin seslendirdiği şarkılara eşlik etti.