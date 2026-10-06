Denizli'de uyuşturucu operasyonu: 971 hap ele geçirildi, 3 şüpheli tutuklandı
Denizli'de polis ekiplerinin uyuşturucu sevkiyatına yönelik düzenlediği operasyonda 2 araç durduruldu. Araçlarda yapılan aramalarda 971 uyuşturucu hap ele geçirilirken gözaltına alınan 3 şüpheli, çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı. Şüphelilerin “uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapmak” suçundan tutuklandığı bildirildi.
Denizli İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, kente uyuşturucu veya uyarıcı madde getirileceği değerlendirilen araçlara yönelik çalışma başlattı.
Ekipler, uyuşturucu sevkiyatında kullanıldığı değerlendirilen 2 aracı takibe aldı.
2 ARAÇ DURDURULDU, HAPLAR ELE GEÇİRİLDİ
Takipteki 2 araç, polis ekipleri tarafından uygulama noktasında durduruldu. Araçlarda gerçekleştirilen aramalarda 971 uyuşturucu hap ele geçirildi.
Operasyon kapsamında 3 şüpheli gözaltına alındı.
3 ŞÜPHELİ TUTUKLANDI
Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 3 şüpheli, çıkarıldıkları hakimlikçe "uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapmak" suçundan tutuklandı.
Böylece Denizli'de uyuşturucu sevkiyatına yönelik operasyonda yakalanan 3 şüpheli cezaevine gönderildi.