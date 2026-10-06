İstanbul Başakşehir'de bir daireye maymuncukla giren iki kadın, metal dedektörü kullanarak gizli bölümde saklanan düğün altınlarını bulup çaldı. Evine döndüğünde ayakkabı izlerini fark eden Zeynep K., 200 gram altın ile alyanslarının yerinde olmadığını görünce polise başvurdu.

İstanbul'un Başakşehir ilçesinde yaşayan Abdullah ve Zeynep K. çifti, bir yıl önce dünyaevine girdi. Çiftin Kayabaşı Mahallesi'ndeki evine giren iki kadın şüpheli, iddiaya göre maymuncukla kapıyı açtı.

Şüpheliler, yanlarında getirdikleri metal dedektörüyle evde arama yaptı. Gizli bölümde saklanan düğün altınlarının yerini tespit eden iki kadın, 200 gram altın ile alyansları alarak kaçtı.

AYAKKABI İZLERİNİ FARK EDİNCE ŞÜPHELENDİ

Olay sırasında sitenin bahçesinde bulunan Zeynep K., yaklaşık 40 dakika sonra evine döndü. Halının üzerindeki ayakkabı izlerini fark eden genç kadın, evde kontrol yaptı.

Gizli bölümde sakladığı düğün altınları ile alyansların yerinde olmadığını gören Zeynep K., durumu polise bildirdi.

KAPIDA ZORLAMA İZİ BULUNMADI

Polis ekiplerinin yaptığı incelemede dairenin kapısında herhangi bir zorlama izine rastlanmadı.

Şüphelilerin kapıyı maymuncukla açtıkları ve evdeki altınların yerini belirlemek için metal dedektörü kullandıkları tespit edildi.

200 GRAM ALTIN VE ALYANSLAR ÇALINDI

Zeynep K.'nin düğününde takılan ve daha sonra gizli bölümde sakladığı 200 gram altın ile alyanslarının çalındığı belirlendi.

Polis ekiplerinin iki kadın şüphelinin yakalanmasına yönelik çalışması sürüyor.