İçişleri Bakanlığı, uyuşturucu madde satıcılarına yönelik 75 ilde son 10 günde düzenlenen operasyonların bilançosunu açıkladı. Polis ekiplerinin çalışmalarında 985 kilogram 777 gram uyuşturucu madde ile 1 milyon 537 bin 667 uyuşturucu hap ele geçirildi. Yakalanan 1.297 şüpheliden 714'ü tutuklandı, 179'u hakkında adli kontrol kararı verildi.

Uyuşturucu madde satıcılarına yönelik mücadele kapsamında Türkiye genelinde geniş çaplı operasyonlar gerçekleştirildi.

İçişleri Bakanlığı, Emniyet Genel Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Başkanlığı ile Cumhuriyet Başsavcılıklarının koordinasyonunda 75 ilde son 10 gün içerisinde düzenlenen operasyonların sonuçlarını kamuoyuyla paylaştı.

Operasyonlarda toplam 1.297 şüpheli yakalandı.

714 ŞÜPHELİ TUTUKLANDI

Yakalanan şüphelilerin adli işlemleri kapsamında;

714 şüpheli tutuklandı,

179 şüpheli hakkında adli kontrol hükümleri uygulandı.

Diğer şüpheliler hakkındaki işlemlerin ise devam ettiği bildirildi.

985 KİLOGRAMDAN FAZLA UYUŞTURUCU ELE GEÇİRİLDİ

Operasyonlarda uyuşturucu maddelere de büyük miktarda el konuldu.

İçişleri Bakanlığı'nın açıkladığı bilançoya göre polis ekiplerince toplam;

985 kilogram 777 gram uyuşturucu madde ele geçirildi.

Bu miktarın yanı sıra operasyonlarda çok sayıda uyuşturucu hap da bulundu.

1 MİLYON 537 BİN 667 UYUŞTURUCU HAP

Narkotik operasyonlarının en dikkat çekici rakamlarından biri uyuşturucu haplarda ortaya çıktı.

75 ilde gerçekleştirilen çalışmalar sonucunda toplam 1 milyon 537 bin 667 adet uyuşturucu hap ele geçirildi.

Uyuşturucu maddelerin piyasaya sürülmeden ele geçirilmesine yönelik soruşturmaların ilgili Cumhuriyet Başsavcılıkları tarafından sürdürüldüğü belirtildi.

4 BİN 863 PERSONEL SAHADAYDI

Operasyonlara geniş güvenlik gücü katılımı sağlandı.

İl Emniyet Müdürlüklerince gerçekleştirilen çalışmalarda;

1.945 ekip,

4 bin 863 polis,

18 hava aracı,

45 narkotik dedektör köpeği

görev aldı.

Operasyonların Emniyet Genel Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Başkanlığı ve Cumhuriyet Başsavcılıklarının koordinasyonunda gerçekleştirildiği kaydedildi.

NARKOTİK EKİPLERİ 75 İLDE EŞ ZAMANLI ÇALIŞTI

Uyuşturucu ticaretinin farklı aşamalarına yönelik saha ve istihbarat çalışmalarının ardından ekipler belirlenen adres ve şüphelilere yönelik harekete geçti.

İl emniyet müdürlüklerinin narkotik birimleri tarafından yürütülen operasyonlara hava unsurları ve özel eğitimli dedektör köpekleri de destek verdi.

Ele geçirilen uyuşturucu maddeler ve dijital materyallerin incelemeye alındığı belirtildi.

İÇİŞLERİ BAKANLIĞI: MÜCADELE KARARLILIKLA SÜRECEK

İçişleri Bakanlığı açıklamasında uyuşturucuyla mücadelenin yalnızca bir güvenlik meselesi olmadığı vurgulandı.

Bakanlık, uyuşturucu ticaretinin başka suçları da besleyen bir yapı olduğuna dikkat çekerek çocukların, gençlerin ve ailelerin korunması amacıyla operasyonların kararlılıkla sürdürüleceği mesajını verdi.

Operasyonlarda görev alan polis ekipleri, Narkotik Suçlarla Mücadele Başkanlığı ve Cumhuriyet Başsavcılıklarına da teşekkür edildi.