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Tokat'ta uyuşturucu operasyonu: 1 kilo 780 gram sentetik uyuşturucu ele geçirildi

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ahaber.com.tr Haber Merkezi | AA
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Tokat'ta uyuşturucu operasyonu: 1 kilo 780 gram sentetik uyuşturucu ele geçirildi

Tokat’ın Erbaa ilçesinde İstanbul’dan uyuşturucu madde getirileceği bilgisi üzerine jandarma ekipleri harekete geçti. Düzenlenen operasyonda şüphelilerin araçlarında ve ikametlerinde yapılan aramalarda 1 kilo 780 gram sentetik uyuşturucu ele geçirildi. Gözaltına alınan 2 şüpheli, çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Tokat İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, İstanbul'dan Erbaa ilçesine uyuşturucu madde getirileceği bilgisine ulaştı. İhbar üzerine ekipler tarafından şüphelilere yönelik çalışma başlatıldı.

ARAÇ VE İKAMETLERDE ARAMA YAPILDI

Tokat'ta uyuşturucu baskını (Foto: AA)Tokat'ta uyuşturucu baskını (Foto: AA)

Yürütülen operasyon kapsamında şüphelilerin kullandığı araçlarda ve ikametlerinde arama gerçekleştirildi. Aramalarda toplam 1 kilo 780 gram sentetik uyuşturucu madde ele geçirildi.

2 ŞÜPHELİ TUTUKLANDI

Operasyonda gözaltına alınan 2 şüpheli, jandarmadaki işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edildi. Şüpheliler, çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklanarak cezaevine gönderildi.

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#Tokat #Erbaa
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