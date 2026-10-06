Kahramanmaraş Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde DEAŞ terör örgütüne yönelik yürütülen soruşturma kapsamında 8 ilde eş zamanlı operasyon düzenlendi. Kahramanmaraş, İstanbul, Ankara, Konya, Zonguldak, Adana, Hatay ve Gaziantep'teki operasyonlarda 39 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı. Adreslerde yapılan aramalarda çok sayıda dijital materyalin yanı sıra tabanca, av tüfeği, mühimmat ve örgütsel faaliyetlere ilişkin olduğu değerlendirilen yayınlar ele geçirildi.

Kahramanmaraş Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından silahlı terör örgütü DEAŞ'a üye olma suçu kapsamında başlatılan soruşturma kapsamında ekipler harekete geçti.

Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince Kahramanmaraş merkezli olmak üzere İstanbul, Ankara, Konya, Zonguldak, Adana, Hatay ve Gaziantep'te sabah saatlerinde eş zamanlı operasyon düzenlendi.

Operasyon kapsamında hakkında işlem yapılan 40 şüpheliden 39'u yakalanarak gözaltına alındı. Bir şüphelinin ise yurt dışında olduğu tespit edildi.

ADRESLERDEN ÇIKANLAR DİKKAT ÇEKTİ

Şüphelilerin ev ve iş yerlerinde gerçekleştirilen aramalarda çok sayıda dijital materyal ve silah ele geçirildi.

Aramalarda 34 cep telefonu, 33 SIM kart, 8 laptop, 4 tablet, 1 notebook, 1 bilgisayar kasası, 3 sabit disk, 5 hafıza kartı ve 2 USB bellek bulundu.

Ekipler ayrıca 13 defter ile yasaklı yayın olduğu değerlendirilen 84 kitaba da el koydu.

SİLAH VE MÜHİMMAT ELE GEÇİRİLDİ

Operasyonda 5 tabanca, 251 silah fişeği, 6 av tüfeği ve 123 av tüfeği kartuşunun yanı sıra 2 kılıç ve 2 bıçak ele geçirildi.

Başsavcılığın açıklamasında, şüphelilerin tekfir selefi görüşü benimseyen oluşum bünyesinde örgütsel faaliyet yürüttüklerinin ve "alternatif cuma namazı kılma" gibi eylemlere katıldıklarının tespit edildiği belirtildi.

39 ŞÜPHELİNİN İŞLEMİ SÜRÜYOR

Gözaltına alınan 39 şüphelinin emniyetteki işlemlerinin sürdüğü bildirildi.