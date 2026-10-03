16 ilde DEAŞ operasyonu düzenlendi: 51 şüpheliye örgüt üyeliği ve finans desteği suçlaması
İçişleri Bakanlığı, 16 ilde DEAŞ terör örgütüne yönelik düzenlenen operasyonlarda 51 şüphelinin yakalandığını açıkladı.
Jandarma Genel Komutanlığı Terörle Mücadele Daire Başkanlığı ile Cumhuriyet Başsavcılıklarının koordinasyonunda gerçekleştirilen operasyonlar, İl Jandarma Komutanlıkları tarafından düzenlendi.
DEAŞ'A ÜYELİK VE FİNANS DESTEĞİ İDDİASI
Bakanlığın açıklamasına göre operasyonlarda yakalanan şüphelilerin DEAŞ terör örgütüne üye oldukları tespit edildi.
Şüphelilerin ayrıca terör örgütüyle iltisaklı kişiler ve sözde yardım kuruluşları aracılığıyla DEAŞ'a finans sağladıkları belirlendi.
SOSYAL MEDYADAN ÖRGÜT PROPAGANDASI
Operasyon kapsamında yakalanan şüphelilerin sosyal medya hesapları üzerinden DEAŞ propagandası yaptıklarının da tespit edildiği bildirildi.
İçişleri Bakanlığı, operasyonların DEAŞ'ın faaliyet ve finans yapılanmalarına yönelik sürdürüldüğünü belirtti.
"OPERASYONLARIMIZI KARARLILIKLA SÜRDÜRÜYORUZ"
Bakanlık açıklamasında, Türkiye'nin huzur ve güvenliğinin sağlanması amacıyla DEAŞ'ın faaliyet ve finans yapılanmalarına karşı operasyonların kararlılıkla devam edeceği vurgulandı.
Açıklamada, operasyonlarda görev alan Jandarma, Terörle Mücadele Daire Başkanlığı, Cumhuriyet Başsavcılıkları ve emeği geçenler tebrik edildi.