Buharkent'te feci kaza! Elektrikli bisiklet sürücüsü hayatını kaybetti

Aydın'ın Buharkent ilçesinde yolun karşısına geçmeye çalışan elektrikli bisiklet sürücüsü Sefa Özdere'ye otomobil çarptı. Çarpmanın ardından sürücü olay yerinden kaçarken, ihbar üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde Özdere'nin hayatını kaybettiği belirlendi. Polis, kaçan sürücünün yakalanması için çalışma başlattı.