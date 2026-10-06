Buharkent'te feci kaza! Elektrikli bisiklet sürücüsü hayatını kaybetti
Aydın'ın Buharkent ilçesinde yolun karşısına geçmeye çalışan elektrikli bisiklet sürücüsü Sefa Özdere'ye otomobil çarptı. Çarpmanın ardından sürücü olay yerinden kaçarken, ihbar üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde Özdere'nin hayatını kaybettiği belirlendi. Polis, kaçan sürücünün yakalanması için çalışma başlattı.
Kaza, Aydın-Denizli kara yolu üzerindeki kırsal Kızıldere Mahallesi Kavşağı'nda meydana geldi. Aydın'dan Denizli yönüne ilerleyen ve sürücüsünün kimliği henüz belirlenemeyen otomobil, yolun karşısına geçmeye çalışan Sefa Özdere'nin kullandığı elektrikli bisiklete çarptı.
Çarpmanın etkisiyle Özdere ağır şekilde yaralandı. Kazanın ardından otomobil sürücüsü olay yerinden kaçtı.
SEFA ÖZDERE HAYATINI KAYBETTİ
Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin olay yerinde yaptığı kontrolde Sefa Özdere'nin yaşamını yitirdiği belirlendi.
Özdere'nin cansız bedeni, olay yerindeki incelemelerin ardından morga kaldırıldı.
KAÇAN SÜRÜCÜ ARANIYOR
Polis ekipleri, kazanın ardından olay yerinden kaçan sürücünün yakalanması için çalışma başlattı. Kazayla ilgili soruşturma sürüyor.