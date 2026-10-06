Söz konusu tespitler devam eden soruşturmanın bulguları niteliğinde bulunuyor.

Şüphelilerin iletişimleri ve bağlantıları güvenlik birimlerince incelemeye alındı.

Emniyet birimlerinin çalışmalarında bazı şüphelilerin DEAŞ ve El Kaide'nin faaliyet gösterdiği çatışma bölgelerindeki kişilerle irtibatlı olduklarının değerlendirildiği belirtildi.

İstanbul'da terör örgütleri DEAŞ ve El Kaide'ye yönelik yeni bir operasyon gerçekleştirildi. İstanbul Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri ile İstihbarat Şube Müdürlüğü, terörizmin finansmanı ve örgütsel bağlantı iddiaları kapsamında ortak çalışma yürüttü.

Şüpheliler işlemleri yapılmak üzere emniyete götürüldü.

Yürütülen teknik ve fiziki çalışmaların ardından belirlenen adreslere sabah saatlerinde operasyon düzenlendi.

Söz konusu ifade, güvenlik birimlerinin risk değerlendirmesi niteliğinde olup kesinleşmiş bir eylem planının bulunduğu anlamına gelmiyor.

Bu tespitin ardından operasyon için düğmeye basıldı.

Dijital hesaplar ve paylaşımlar emniyet birimlerince delil kapsamında incelemeye alındı.

Yapılan incelemelerde bazı şüphelilerin sosyal medya üzerinden DEAŞ ve El Kaide'yi öven içerikler paylaştıkları tespit edildi.

Şüphelilerin sosyal medya hesapları da soruşturmanın önemli başlıklarından biri oldu.

(Foto: DHA)

ÇOK SAYIDA DİJİTAL MATERYAL ELE GEÇİRİLDİ

Adreslerde yapılan aramalarda çok sayıda dijital materyale el konuldu.

Bilgisayar, telefon ve diğer dijital cihazların örgütsel bağlantılar, sosyal medya faaliyetleri ve olası finansal hareketler yönünden incelenmesi bekleniyor.

BENZER OPERASYONDA 11 ŞÜPHELİ YAKALANMIŞTI

İstanbul polisi, 24 Eylül'de de DEAŞ ve El Kaide bağlantılı olduğu değerlendirilen şüphelilere operasyon düzenlemişti.

O operasyonda çatışma bölgelerindeki örgüt mensuplarıyla irtibatlı oldukları ve sosyal medya üzerinden örgüt propagandası yaptıkları değerlendirilen 11 şüpheli gözaltına alınmış, adreslerde dijital materyallerin yanı sıra kama ve fişekler ele geçirilmişti.

SORUŞTURMA SÜRÜYOR

Gözaltındaki 14 şüphelinin emniyetteki işlemleri devam ediyor. Şüphelilerin dijital materyallerinden elde edilecek veriler, bağlantıları ve olası finansal hareketleri soruşturma kapsamında değerlendirilecek.