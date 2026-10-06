İstanbul’da DEAŞ ve El Kaide bağlantılı şüphelilere operasyon: 14 gözaltı
İstanbul’da DEAŞ ve El Kaide terör örgütleriyle bağlantılı olduğu değerlendirilen şüphelilere yönelik operasyon düzenlendi. İstanbul Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele ve İstihbarat Şube Müdürlüğü ekiplerinin ortak çalışmasında, çatışma bölgelerindeki kişilerle irtibatlı oldukları ve sosyal medya hesaplarından örgütleri övücü paylaşımlar yaptıkları belirlenen 14 şüpheli gözaltına alındı. Adreslerde yapılan aramalarda çok sayıda dijital materyal ele geçirildi.
İstanbul'da terör örgütleri DEAŞ ve El Kaide'ye yönelik yeni bir operasyon gerçekleştirildi. İstanbul Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri ile İstihbarat Şube Müdürlüğü, terörizmin finansmanı ve örgütsel bağlantı iddiaları kapsamında ortak çalışma yürüttü.
Çalışmalarda 14 şüpheli mercek altına alındı.
ÇATIŞMA BÖLGELERİYLE İRTİBAT İDDİASI
Emniyet birimlerinin çalışmalarında bazı şüphelilerin DEAŞ ve El Kaide'nin faaliyet gösterdiği çatışma bölgelerindeki kişilerle irtibatlı olduklarının değerlendirildiği belirtildi.
Şüphelilerin iletişimleri ve bağlantıları güvenlik birimlerince incelemeye alındı.
Söz konusu tespitler devam eden soruşturmanın bulguları niteliğinde bulunuyor.
SOSYAL MEDYA HESAPLARI İNCELENDİ
Şüphelilerin sosyal medya hesapları da soruşturmanın önemli başlıklarından biri oldu.
Yapılan incelemelerde bazı şüphelilerin sosyal medya üzerinden DEAŞ ve El Kaide'yi öven içerikler paylaştıkları tespit edildi.
Dijital hesaplar ve paylaşımlar emniyet birimlerince delil kapsamında incelemeye alındı.
EYLEM RİSKİ DEĞERLENDİRİLDİ
Güvenlik birimlerinin çalışmaları sırasında şüphelilerin Türkiye'ye yönelik eylem gerçekleştirebilecekleri yönünde değerlendirme yapıldığı belirtildi.
Bu tespitin ardından operasyon için düğmeye basıldı.
Söz konusu ifade, güvenlik birimlerinin risk değerlendirmesi niteliğinde olup kesinleşmiş bir eylem planının bulunduğu anlamına gelmiyor.
SABAH SAATLERİNDE EŞ ZAMANLI OPERASYON
Yürütülen teknik ve fiziki çalışmaların ardından belirlenen adreslere sabah saatlerinde operasyon düzenlendi.
TEM ekiplerinin gerçekleştirdiği baskınlarda 14 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı.
Şüpheliler işlemleri yapılmak üzere emniyete götürüldü.
ÇOK SAYIDA DİJİTAL MATERYAL ELE GEÇİRİLDİ
Adreslerde yapılan aramalarda çok sayıda dijital materyale el konuldu.
Bilgisayar, telefon ve diğer dijital cihazların örgütsel bağlantılar, sosyal medya faaliyetleri ve olası finansal hareketler yönünden incelenmesi bekleniyor.
BENZER OPERASYONDA 11 ŞÜPHELİ YAKALANMIŞTI
İstanbul polisi, 24 Eylül'de de DEAŞ ve El Kaide bağlantılı olduğu değerlendirilen şüphelilere operasyon düzenlemişti.
O operasyonda çatışma bölgelerindeki örgüt mensuplarıyla irtibatlı oldukları ve sosyal medya üzerinden örgüt propagandası yaptıkları değerlendirilen 11 şüpheli gözaltına alınmış, adreslerde dijital materyallerin yanı sıra kama ve fişekler ele geçirilmişti.
SORUŞTURMA SÜRÜYOR
Gözaltındaki 14 şüphelinin emniyetteki işlemleri devam ediyor. Şüphelilerin dijital materyallerinden elde edilecek veriler, bağlantıları ve olası finansal hareketleri soruşturma kapsamında değerlendirilecek.